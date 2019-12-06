Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

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