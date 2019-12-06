Политика

РИА НовостиРИА НовостиТурция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
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Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

РИА Новости14:00

Эрдоган допустил покупку Patriot у США для разнообразия ПВО Турции

RT на русском15:31

Эрдоган: Турция не может и не будет отказываться от С-400 ради Patriot

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Lenta.ru14:37

Тема закрыта. Эрдоган заявил, что не откажется от С-400 ради систем Patriot

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Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков высказался о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований.
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В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
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Назван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году

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Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
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