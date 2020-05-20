Общество

ТАССТАССТурция не примет в июне туристов из России

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.
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с чего всё началось

Турция не примет в июне туристов из России

Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов.
ТАСС11:16

Подробнее о событии

Турция временно отказалась принимать российских туристов

Lenta.ru12:26

Турция не примет в июне туристов из России

ТАСС11:16

Турция отказалась принимать в июне туристов из России

Московский Комсомолец12:11

Турция в июне не примет туристов из России и других стран, где много случаев коронавируса

Комсомольская правда12:06

Турция в июне не примет российских туристов из-за коронавируса

REGNUM11:53

Турция не примет туристов из стран с большим числом случаев COVID-19

Газета.Ru11:22

Турция передумала пускать российских туристов с июня. Даже через тесты на коронавирус

Фонтанка.Ру12:21
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Музыка

Британцы назвали лучшую песню в истории Евровидения

Жители Великобритании в ходе опроса выбрали лучшую песню за всю историю музыкального конкурса Евровидение.
Вечерняя Москва 18 мая в 10:12
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,6K
Общество

Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
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Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
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Общество

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы

Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
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Политика

Зеленский заявил, что зарплата около $200 не говорит о бедности

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.
РИА Новости 07:40
Общество

Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии

Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
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Авто

Новая Skoda Rapid появилась у дилеров

Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров.
Автоновости дня 08:22
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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
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Политика

МИД РФ прокомментировал удаление YouTube-каналов пророссийских СМИ

Удаление YouTube-каналов «Крым 24», «Anna News» и «News-Front» является очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны властей США, заявила пресс-служба МИД России 20 мая в сообщении на сайте министерства.
ИА Красная Весна 13:14
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Происшествия

Суд отказал следствию в аресте таксиста после ДТП на Суворовском

Санкт-Петербургские ведомости 10:57
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Шоу-бизнес

Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения

Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост.
WomanHit.ru 04:17
11
Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
91
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
10
Происшествия

Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
33
Политика

Зеленский прокомментировал уголовное дело против Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уголовное дело экс-президента Петра Порошенко.
Рифей-Пермь 06:52
153
Общество

«Роснефть» подала в суд на РБК из-за материала о Венесуэле

Компания «Роснефть» решила защитить свою деловую репутацию после материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, появившегося на сайте «РБК».
Городовой 08:03
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Фигурное катание

Загитова получила водительское удостоверение

Газета.Ru 10:47
Футбол

«Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана»

Как сообщается, московский "Локомотив" и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана.
Soccer.ru 13:40
Здоровье

Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте регионального Минздрава.
ТАСС 13:01
2
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
5,4K
Наука

Раскопают погребальный корабль викингов в Норвегии

Исследователи раскопают погребальный корабль викингов в Норвегии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:49
16
Транспорт

«Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов

Компания "Аэрофлот" разрешит пассажирам дважды переоформлять неиспользованные билеты, приобретенные до 1 мая.
Российская газета 13:38
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
4,8K
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
1,3K
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
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Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России

Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
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Экономика

Moody’s прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии

Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service.
RT на русском 09:27
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Футбол

«Краснодар» опроверг травму Ари в ходе тренировки

В «Краснодаре» прокомментировали слухи о травме форварда клуба Ари.
Vprognoze.ru 13:23
Общество

Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
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