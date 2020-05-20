Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов.

с чего всё началось

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

Турция не примет в июне туристов из России

Музыка Британцы назвали лучшую песню в истории Евровидения Жители Великобритании в ходе опроса выбрали лучшую песню за всю историю музыкального конкурса Евровидение. 30

Общество Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова. 235

Общество ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19 За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус. 72

Общество Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран. 457

Политика Зеленский заявил, что зарплата около $200 не говорит о бедности Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.

Авто Новая Skoda Rapid появилась у дилеров Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров. 3

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 788

Политика МИД РФ прокомментировал удаление YouTube-каналов пророссийских СМИ Удаление YouTube-каналов «Крым 24», «Anna News» и «News-Front» является очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны властей США, заявила пресс-служба МИД России 20 мая в сообщении на сайте министерства. 8

Шоу-бизнес Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост. 11

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 91

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Футбол «Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана» Как сообщается, московский "Локомотив" и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана.

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