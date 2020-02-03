Политика
Аргументы и ФактыЭрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским
Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости. Заявление было сделано во время визита главы Турции на Украину.
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Армия и оружие
Китай назвал недостаток своего передового истребителя
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Шоу-бизнес
Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни
Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Общество
Минтранс намерен высаживать из электричек музыкантов и меломанов
Министерство транспорта РФ внесло предложения, предписывающие высаживать из электричек за игру на инструментах, громкую музыку, грязную одежду и плохой запах.
Хоккей
Заварухин: Сятери держал нас в игре
Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итог игры с "Автомобилистом" (3:2 Б).
Энергетика
Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти
Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае привела к уменьшению потребления нефти в стране, поэтому необходимо существенно сократить добычу энергоносителя в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка - на этом, по данным издания The Wall Street Journal, настаивают власти Саудовской Аравии.
Общество
Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Авто
Представлен обновленный Renault Megane
В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
Политика
Политолог назвал ошибку Зеленского на встрече с Эрдоганом
Украинский политолог Юрий Романенко в своем Telegram-канале рассказал об ошибке президента Украины Владимира Зеленского, которая была допущена в ходе совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Общество
Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Футбол
Уткин прокомментировал слова Гинера о расширении РПЛ за счёт клубов из СНГ
Василий Уткин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера о расширении российской Премьер-лиги за счёт клубов из чемпионатов СНГ.
Здоровье
Аптеки Читы за неделю распродали трёхгодичный запас медицинских масок
Аптеки Читы за неделю распродали трёхгодичный запас медицинских масок, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Здоровье
Россия направила в страны ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавируса
Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) получили средства лабораторной диагностики нового типа коронавируса, передает "Газета.ru" со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Политика
В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Футбол
Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева
Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
Музыка
В Хакасии чиновница назвала музыку симфонического оркестра какофонией
Руководитель аппарата Верховного совета Хакасии Нина Шейерман оказалась в неловкой ситуации из-за своих слов, адресованных участникам симфонического оркестра Хакасской республиканской филармонии имени Чаптыкова.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Фигурное катание
Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу
Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставил организаторов и вызвала гнев поклонников.
Здоровье
В 23 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.
Шоу-бизнес