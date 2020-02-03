Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЭрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости. Заявление было сделано во время визита главы Турции на Украину.
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с чего всё началось

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

- РИА Новости.
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