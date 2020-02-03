Политика
Евразия DailyТурция не признает «аннексию» Крыма — Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается признавать «аннексированный» Крым частью России. Соответствующее заявление он сделал утром 3 февраля накануне своего отлета в Киев.
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Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414
Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Армия и оружие
Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных
Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
Политика
В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Анкара выделит украинской армии $36 млн для закупки турецкой техники
Турция предоставит Украине около $36 млн на закупку турецкой военной техники и товаров двойного назначения.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не заинтересован в реванше с Конором Макгрегором
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Политика
В России началось производство С-400 для Индии
В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Шоу-бизнес
Леди Гага показала нового бойфренда
Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Культура
The Spectator (Великобритания): Сталин в Йельском университете (The Spectator)
Йельский университет трудится денно и нощно, чтобы доказать, что он — на верной стороне истории. «Сомнительные» колледжи переименовали.
Общество
Инвестфорум в Сочи могут провести весной
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
Космос
Астрономы обнаружили загадочные «трещины» во Вселенной
Здоровье
Эксперты назвали реальное число зараженных смертельным коронавирусом
В ходе исследования ученые установили, что каждый инфицированный вирусом способен заразить от двух до трех человек и что эпидемия удваивалась каждые 6,4 дня.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Технологии
Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО
Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.
Общество
Грузовое автосообщение с Китаем возобновили в Приморье
Подчеркивается, что к настоящему моменту автомобильным пунктам пропуска в Приморье уже отдали распоряжение пропускать грузовые автомобили из КНР.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Происшествия
Парня и девушку нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трупы 28-летнего мужчины и 27-летней девушки были обнаружены в понедельник, 3 февраля, в квартире дома, расположенного на Новочеркасском бульваре в Марьино.
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Культура
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Спорт
Российский борец Махов уличен в применении допинга
Глава федерации российской борьбы Михаил Мамиашвили сообщил прессе о неудачном допинг-тесте известного борца Биляла Махова.
Общество
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Здоровье
В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс
В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
Здоровье
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Технологии
«Вымпелком» перешел на семейные тарифы
«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новую тарифную линейку для семейного потребления, которая позволяет делиться наполнением пакетов услуг, подключая от трех до шести номеров, носимых устройств и устройств интернета вещей.