с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается признавать «аннексированный» Крым частью России. Соответствующее заявление он сделал утром 3 февраля накануне своего отлета в Киев.

Общество Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414 Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Армия и оружие Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.

Политика В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Политика В России началось производство С-400 для Индии В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Шоу-бизнес Леди Гага показала нового бойфренда Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.

Общество Инвестфорум в Сочи могут провести весной Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.

Здоровье Эксперты назвали реальное число зараженных смертельным коронавирусом В ходе исследования ученые установили, что каждый инфицированный вирусом способен заразить от двух до трех человек и что эпидемия удваивалась каждые 6,4 дня.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Технологии Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.

Общество Грузовое автосообщение с Китаем возобновили в Приморье Подчеркивается, что к настоящему моменту автомобильным пунктам пропуска в Приморье уже отдали распоряжение пропускать грузовые автомобили из КНР.

Происшествия Парня и девушку нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трупы 28-летнего мужчины и 27-летней девушки были обнаружены в понедельник, 3 февраля, в квартире дома, расположенного на Новочеркасском бульваре в Марьино.

Общество Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.