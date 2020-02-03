Политика

Евразия DailyЕвразия DailyТурция не признает «аннексию» Крыма — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается признавать «аннексированный» Крым частью России. Соответствующее заявление он сделал утром 3 февраля накануне своего отлета в Киев.
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с чего всё началось

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

- РИА Новости.
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