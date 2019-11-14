Сборные Турции и Исландии сыграли вничью — 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле. Ничья позволила хозяевам квалифицироваться в финальную часть Евро-2020.

Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020

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