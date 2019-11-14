Футбол

ЧемпионатЧемпионатТурция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020

Турция — Исландия
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Озан Туфан
8′
24′
Альфред Финнбогасон
Арнор Сигурдссон
36′
Арнор Траустасон
63′
Арнор Траустасон
Хердюр Магнуссен
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
81′
Окай Йокушлу
82′
84′
Колбейн Сигторссон
85′
Ари Скуласон
Микаэль Андерсон
Хакан Чалханоглу
Каан Айхан
87′
Зеки Челик
Омер Байрам
90′+4′
Зеки Челик
90′+5′
Сборные Турции и Исландии сыграли вничью — 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле. Ничья позволила хозяевам квалифицироваться в финальную часть Евро-2020.
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