Политика

РИА НовостиРИА НовостиТурция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу

Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
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Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

РБК13:16

Турция недовольна итогами переговоров с Россией по Идлибу

Газета.Ru12:25

В Турции не удовлетворены переговорами с РФ по Идлибу

Московский Комсомолец12:10

Турция не удовлетворена итогами переговоров с Россией по Сирии

RT на русском12:20

Представитель Эрдогана: мы «не удовлетворены». Военные будут идти в Идлиб

REGNUM12:09

Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе

ТАСС11:31

Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу

РИА Новости12:21
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 13:37, Ашберн
Биатлон

Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Pravda.Ru 08:44
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
RT на русском 08:14
Спорт

Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»

Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал в спринте из-за падения норвежца. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.
Российская газета 12:51
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Здоровье

Врач рассказала о связи ожирения с преждевременной смертью

Ожирение может стать причиной заболеваний, ведущих к преждевременной смерти, заявила врач-эндокринолог Татьяна Маркова.
РИА Новости 15 февраля в 11:34
Общество

Дмитрия Диброва срочно госпитализировали

«Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.
Вести Подмосковья 03:30
Политика

Мэр Лондона потребовал сохранить гражданство ЕС для жителей города

Лондонцы, которые расстроены выходом Великобритании из ЕС, должны сохранить персональное гражданство Евросоюза, заявил мэр британской столицы Садик Хан 18 февраля, передает The Independent.
Красная весна 07:42
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Газета.Ru 12:24
Авто

Новый Kia Sorento представлен официально

Полноценная премьера нового Kia Sorento состоится 3 марта в рамках Женевского автосалона.
Tvoe-avto.com вчера в 04:26
Политика

Радев и Путин обсудили цену на газ для Болгарии

Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили совместные проекты в сфере энергетики, прежде всего цену на российский газ для Болгарии.
ТАСС 12:18
Происшествия

Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь

Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Вести.Ru 04:22
Хоккей

«Ак Барс» победил «Авангард» и выиграл Восточную конференцию

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке победил омский «Авангард» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 13:28
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Политика

МИД России прокомментировал новые санкции США

Решение властей США ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами.
ТАСС 13:32
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС 04:42
Авто

АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct

Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Tvoe-avto.com 09:52
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Общество

Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию

Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.
BFM.ru 12:33
Армия и оружие

ЛНР перешла в наступление в Донбассе

RuNews24.ru 03:25
Футбол

Дзюба показал «внебрачного сына» Слуцкого

Матч ТВ 08:24
Общество

Арбитражный суд Петербурга признал «Юлмарт» банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал компанию "Юлмарт" банкротом. Ранее ретейлер попал под наблюдение, сообщает ТАСС.
Народные новости 13:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Здоровье

5 причин есть сало по утрам назвали медики

Как сообщает, со ссылкой на специалистов, издание «Гродненская правда», сало: - Нормализует пищеварение Продукт способен влиять на процесс синтеза желчи и улучшать пищеварительный процессы; - Оздоравливает сосуды Так как в сале много жирорастворимых витаминов А, D, и Е и ненасыщенных жирных кислот, с их помощью оно оказывает комплексное действие и уничтожает холестериновые бляшки в сосудах.
Live24 00:05
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
РИА Новости вчера в 21:37
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Авто

Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту

Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
AutoNews вчера в 07:49
Армия и оружие

Дан старт швартовным испытаниям на МРК «Одинцово»

Специалисты СЗ "Пелла" приступили к швартовным испытаниям на МРК "Одинцово". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Sudostroenie.info вчера в 16:59
Футбол

«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мира

Красные выиграли Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а в АПЛ оторвались от соперников на несколько световых лет.
Чемпионат вчера в 10:00
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