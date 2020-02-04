Турция не намерена уходить со своих наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе и будет их укреплять, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Турция не уйдет с наблюдательных пунктов в Идлибе, заявил Эрдоган

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