Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурция не уйдет с наблюдательных пунктов в Идлибе, заявил Эрдоган

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Турция не намерена уходить со своих наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе и будет их укреплять, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
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Турция не уйдет с наблюдательных пунктов в Идлибе, заявил Эрдоган

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