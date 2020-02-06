Армия и оружие

Парламентская газетаПарламентская газетаТурция нейтрализовала еще 51 сирийского военного в Идлибе

Вооруженные силы Турции ликвидировали еще 51 сирийского военного в Идлибе. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое военное ведомство. Кроме того, турецкие силы уничтожили два танка, один склад с оружием, одну зенитную установку.
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