Вооруженные силы Турции ликвидировали еще 51 сирийского военного в Идлибе. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое военное ведомство. Кроме того, турецкие силы уничтожили два танка, один склад с оружием, одну зенитную установку.

Турция нейтрализовала еще 51 сирийского военного в Идлибе

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