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Территория новостей

Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море

Судно «Фатих» начало бурение скважины «Туна-1» и нашло источник 320 миллиардов кубометров газа. Событие произошло в июле этого года, как сообщает Эрдоган. Использовать газ можно будет уже в 2023 году.В источнике
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Взгляд.ру

Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Взгляд.ру21 августа в 13:50
Московский Комсомолец Турция

Как газеты Турции отреагировали на обнаружение газа в Чёрном море

Московский Комсомолец Турция22 августа в 08:37
Lenta.ru

Турция оценила найденные в Черном море запасы газа в 65 миллиардов долларов

Lenta.ru21 августа в 21:27
Коммерсантъ

Турция нашла в Черном море свой собственный «Газпром»

Коммерсантъ21 августа в 15:45
Московский Комсомолец

Выяснились подробности открытия нового месторождения газа в Турции

Московский Комсомолец23 августа в 09:01
ТАСС

Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море

ТАСС21 августа в 08:57
РИА Новости

Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море

РИА Новости21 августа в 08:21

Главный эпидемиолог Швеции не верит во вторую волну вируса

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнел дал прогноз по коронавирусу на осень Эксперт считает, что осенью в Швеции не будет большой второй волны COVID-19 Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 24.08.2020 (CHELINDUSTRY) Шведский руководитель службы реагирования на COVID-19 прогнозирует локальные вспышки, без большой второй волны.
Главный эпидемиолог Швеции не верит во вторую волну вируса
Chelindustry.ruвчера в 08:20

Омские врачи выяснят причину расхождения с Charite по анализам Навального

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.
Интерфаксвчера в 14:13
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В Крымском театре кукол готовятся к премьере

Своим видением известной сказки-повести советского писателя Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» совсем скоро поделится с крымской публикой штатный режиссёр Московского тетра кукол, лауреат Российской национальной премии «Золотая маска» Наталья Пахомова.
Крымская газетавчера в 11:12

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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В Дании отстранен от должности глава службы военной разведки

Копенгаген, 24 августа 2020, 23:28 — REGNUM Руководитель службы военной разведки Дании Ларс Финдсен и еще двое высокопоставленных сотрудников временно отстранены от службы из-за подозрений в сокрытии информации и осуществлении незаконной слежки, сообщают 24 августа европейские СМИ.
REGNUMвчера в 16:28