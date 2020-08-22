Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
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Судно «Фатих» начало бурение скважины «Туна-1» и нашло источник 320 миллиардов кубометров газа. Событие произошло в июле этого года, как сообщает Эрдоган. Использовать газ можно будет уже в 2023 году.В источнике
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