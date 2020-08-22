Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море

Судно «Фатих» начало бурение скважины «Туна-1» и нашло источник 320 миллиардов кубометров газа. Событие произошло в июле этого года, как сообщает Эрдоган. Использовать газ можно будет уже в 2023 году.