Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
Смотрите также
Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта
Компании перемещают свои производства из Китая
Навального разрешили перевести на лечение в Германию
Моржаретто предупредил о росте цен на автомобили в России
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Белоруссии
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
Киргизия разрешила россиянам въезд в страну
США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана
Лукашенко обвинил США в причастности к беспорядкам в Белоруссии
Чемпион мира по борьбе Сидаков выгнал со свадьбы свою невесту
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Покер Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Калгари» в плей-офф НХЛ
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Россия хочет вступить в Международную организацию по миграции
Минский звукорежиссер задержан во второй раз
Навального разрешили перевести на лечение в Германию
Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории
Лукашенко предложил Макрону помочь с «жилетами»
Россиянам разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта
Минский звукорежиссер задержан во второй раз
Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко
Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров природного газа, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV. По словам Эрдогана, крупное месторождение удалось обнаружить с помощью судна «Фатих», которое начало бурение в июле скважины «Туна-1».В источнике
Подробнее о событии