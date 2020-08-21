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Ведомости
Ведомости

Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море

Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров природного газа, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV. По словам Эрдогана, крупное месторождение удалось обнаружить с помощью судна «Фатих», которое начало бурение в июле скважины «Туна-1».В источнике
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Московский Комсомолец

В Турции объявили страну энергонезависимой от других государств

Московский Комсомолец11:48
News.ru

Турция нашла замену российскому газу

News.ru11:27
Взгляд.ру

Турция захотела стать энергетически независимой с помощью нового месторождения газа

Взгляд.ру09:18
РИА Новости

Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море

РИА Новости08:21
ТАСС

Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море

ТАСС08:17
Телеканал 360°

Крупнейшее в истории Турции месторождение газа найдено в Черном море — Эрдоган

Телеканал 360°08:50
Газета.Ru

Эрдоган заявил, что Турция станет энергетически независимой от других стран

Газета.Ru08:55

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН против Ирана, то от Вашингтона последует ответ в виде очередных санкций.
Телеканал 360°вчера в 20:33
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За НАВАЛЬНЫМ вылетел самолёт из Германии, но главврач БСМП не разрешает НАВАЛЬНОМУ покидать Омск

Министерство здравоохранения Омской области сообщило: – В настоящее время в БСМП №1 проходит совместное с московскими специалистами обследование пациента.
Коммерческие Вести01:05

Более 9 тыс. руб. В России готовят новое повышение пенсий

Как сообщила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, рост прожиточного минимума повлечет и повышение пенсий.В России прожиточный минимум разнится для нескольких категорий граждан: это дети, пенсионеры и трудоспособные люди.
Уфимские Заметки06:47
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