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Ведомости
Ведомости

Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море

Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров природного газа, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV. По словам Эрдогана, крупное месторождение удалось обнаружить с помощью судна «Фатих», которое начало бурение в июле скважины «Туна-1».В источнике
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РИА Новости

Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море

РИА Новости08:21
Lenta.ru

Турция нашла свой газ на смену российскому

Lenta.ru09:32
Капитал страны

Турецкое судно обнаружило в Черном море крупное месторождение газа

Капитал страны10:26
RT на русском

Турция обнаружила крупное месторождение газа в Чёрном море

RT на русском08:23
Коммерсантъ

Турция обнаружила в Черном море месторождение газа объемом 320 млрд кубометров

Коммерсантъ10:47
Московский Комсомолец Турция

Эрдоган: Турция обнаружила месторождение газа в Чёрном море

Московский Комсомолец Турция08:20
ТАСС

Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море

ТАСС08:17

Команда Williams продана холдингу Dorilton Capital

В мае в Williams вынуждены были признать, что команда может быть выставлена на продажу, после чего её руководство в различных комментариях заверяло, что переговорный процесс идёт, и что инвесторы проявляют стойкий интерес.
F1news.ru05:18

Собчак заработала за прошлый год 186 млн рублей

Популярная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в прошлом году заработала 185,7 миллионов рублей, следует из декларации о доходах, расходах и имуществе ее мужа, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Live2412:52
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Глава РЖД в 2019 году удвоил свой заработок до 450 млн рублей

В 2018 году заработок господина Белозерова составлял более 220 млн руб. В РЖД пояснили ТАСС, что увеличение дохода гендиректора обусловлено выплатой долгосрочного вознаграждения за 2016 – 2018 годы "в соответствии с положением о системе вознаграждения, утвержденным советом директоров".
Коммерсантъ13:46
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Для калининградцев старше 65 лет самоизоляцию продлили до 1 сентября

"В связи с сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости среди граждан старше 65 лет оперативным штабом по контролю распространения новой коронавирусной инфекции по рекомендации главного санитарного врача Калининградской области принято решение о продлении режима самоизоляции для данной возрастной категории до 1 сентября", — говорится в сообщении.
Клопс14:59
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