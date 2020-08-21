Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
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Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров природного газа, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV. По словам Эрдогана, крупное месторождение удалось обнаружить с помощью судна «Фатих», которое начало бурение в июле скважины «Туна-1».В источнике
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