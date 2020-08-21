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Ведомости
Ведомости

Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море

Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров природного газа, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV. По словам Эрдогана, крупное месторождение удалось обнаружить с помощью судна «Фатих», которое начало бурение в июле скважины «Туна-1».В источнике
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Московский Комсомолец

В Турции объявили страну энергонезависимой от других государств

Московский Комсомолец11:48
News.ru

Турция нашла замену российскому газу

News.ru11:27
РИА Новости

Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море

РИА Новости08:21
Московский Комсомолец Турция

Эрдоган: Турция обнаружила месторождение газа в Чёрном море

Московский Комсомолец Турция08:20
ТАСС

Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море

ТАСС08:17
Газета.Ru

Эрдоган заявил, что Турция станет энергетически независимой от других стран

Газета.Ru08:55
Взгляд.ру

Турция захотела стать энергетически независимой с помощью нового месторождения газа

Взгляд.ру09:18

ВОЗ: создание вакцины не остановит сразу пандемию коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что создание вакцины от COVID-19 не приведет к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция, передает ТАСС.
Газета.Ru12:06
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Мэтт Ривз представил логотип и концепт-арт «Бэтмена» для DC FanDome

Ривз выложил эти материалы на своей странице в Twitter, добавив такую подпись: Рад поделиться с вами первым взглядом на официальный логотип нашего «Бэтмена», а также очень клевым дополнительным концепт-артом DC от удивительного Джима Ли.
Popcornnews.ru02:36

Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44