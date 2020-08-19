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BFM.ru
BFM.ru

Турция обнаружила месторождения углеводородов в Черном море

Турция обнаружила месторождения углеводородов в Черном море, сообщает Bloomberg. Скорее всего, речь идет о природном газе, заявили в среду два компетентных источника. Однако они не сообщили ни о потенциальных запасах месторождений, ни о возможных трудностях добычи.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

СМИ: Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море

Турецкое буровое судно "Фатих" могло обнаружить от одного до двух месторождений природного газа в Черном море. Об этом сообщил в среду телеканал Habertürk.
ТАССвчера в 14:47
Подробнее о событии
Газета.Ru

СМИ: Турция обнаружила месторождения газа в Черном море

Газета.Ruвчера в 16:59
News.ru

Турция выявила новые газовые месторождения в Чёрном море

News.ruвчера в 15:09
Телеканал 360°

Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море — СМИ

Телеканал 360°вчера в 15:40
Взгляд.ру

В Турции заявили о возможном обнаружении газовых месторождений в Черном море

Взгляд.рувчера в 15:33
Московский Комсомолец

Турция нашла в Черном море газовые месторождения

Московский Комсомолецвчера в 15:24
РИА Новости

СМИ сообщило о найденных Турцией газовых месторождениях в Черном море

РИА Новостивчера в 16:09
ТАСС

СМИ: Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море

ТАССвчера в 14:47

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
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