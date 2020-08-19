Турция обнаружила месторождения углеводородов в Черном море

Турция обнаружила месторождения углеводородов в Черном море, сообщает Bloomberg. Скорее всего, речь идет о природном газе, заявили в среду два компетентных источника. Однако они не сообщили ни о потенциальных запасах месторождений, ни о возможных трудностях добычи.