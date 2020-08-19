Турция обнаружила месторождения углеводородов в Черном море
Турция обнаружила месторождения углеводородов в Черном море, сообщает Bloomberg. Скорее всего, речь идет о природном газе, заявили в среду два компетентных источника. Однако они не сообщили ни о потенциальных запасах месторождений, ни о возможных трудностях добычи.В источнике
С чего всё началось
СМИ: Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море
Турецкое буровое судно "Фатих" могло обнаружить от одного до двух месторождений природного газа в Черном море. Об этом сообщил в среду телеканал Habertürk.
ТАССвчера в 14:47
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