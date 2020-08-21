Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров газа
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В Черном море турецкое буровое судно обнаружило крупнейшее месторождение газа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал Эн-ти-ви. По словам турецкого лидера, объемы газа составляют 320 миллиардов кубометров.В источнике
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Московский Комсомолец Турция10:43
Турецкое буровое судно обнаружило крупное месторождение газа в Черном море
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