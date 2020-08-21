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МонаВиста
МонаВиста

Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров газа

В Черном море турецкое буровое судно обнаружило крупнейшее месторождение газа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал Эн-ти-ви. По словам турецкого лидера, объемы газа составляют 320 миллиардов кубометров.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец Турция

Эксперт: Открытие Анкарой газа в Чёрном море пока не имеет научной ценности

Московский Комсомолец Турция10:43
Эхо Москвы

Турецкое буровое судно обнаружило крупное месторождение газа в Черном море

Эхо Москвы22 августа в 02:04
ТАСС

Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море

ТАСС21 августа в 08:17
Коммерсантъ

Турция нашла в Черном море свой собственный «Газпром»

Коммерсантъ21 августа в 15:45
Взгляд.ру

Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Взгляд.ру21 августа в 13:50
РИА Новости

Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море

РИА Новости21 августа в 08:21
Lenta.ru

Турция оценила найденные в Черном море запасы газа в 65 миллиардов долларов

Lenta.ru21 августа в 21:27

На священников в Черногории завели уголовные дела после акций протеста

Власти Черногории возбудили уголовные дела о нарушении запрета на массовые собрания из-за COVID-19 в отношении лидера оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича, пятерых священников и еще рада граждан после протестных акций в ночь на понедельник, сообщило правоохранительное ведомство.
РИА Новости12:03

«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Напомним, игра четвертого тура РПЛ состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой «Урала» со счётом 1:0.Как сообщает источник, «Краснодар» обратился в Судейско-экспертную комиссию и указал на 11 ошибочных, по мнению клуба, решений судьи.
Vprognoze.ru12:05

В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46
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В Москве задержали топ-менеджеров МАИ и бывшего замгендиректора «ИЛ»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК11:32
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Лукашенко выразил заинтересованность в диалоге с Украиной

Действующий глава Республики Беларусь отметил, что две страны связывают давние традиции дружбы и добрососедства, а также выразил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества.
Московский Комсомолец08:22
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