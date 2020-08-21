Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
МонаВиста
МонаВиста

Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров газа

В Черном море турецкое буровое судно обнаружило крупнейшее месторождение газа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал Эн-ти-ви. По словам турецкого лидера, объемы газа составляют 320 миллиардов кубометров.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец Турция

Эксперт: Открытие Анкарой газа в Чёрном море пока не имеет научной ценности

Московский Комсомолец Турция10:43
Эхо Москвы

Турецкое буровое судно обнаружило крупное месторождение газа в Черном море

Эхо Москвы22 августа в 02:04
РИА Новости

Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море

РИА Новости21 августа в 08:21
Коммерсантъ

Турция нашла в Черном море свой собственный «Газпром»

Коммерсантъ21 августа в 15:45
Взгляд.ру

Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Взгляд.ру21 августа в 13:50
Lenta.ru

Турция оценила найденные в Черном море запасы газа в 65 миллиардов долларов

Lenta.ru21 августа в 21:27
ТАСС

Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море

ТАСС21 августа в 08:17

Российские ВКС ответили на гибель генерала в Сирии

Предполагается, что активизация действий российских военных связана с оживлением активности боевиков в центре и на востоке Сирии, а также с гибелью в результате подрыва на мине генерал-майора Вячеслава Гладких.
Российские ВКС ответили на гибель генерала в Сирии
Военное обозрение10:35

В Белоруссии задержали двух членов координационного совета оппозиции

Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому предъявляют "организацию несогласованного митинга" Сотрудники белорусского ОМОНа в Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает РБК.
АМИТЕЛ06:43
576

МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
618

Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»

Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков".
Экономика сегоднявчера в 07:53
7