Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров газа
Смотрите также
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме
В Минске начались задержания протестующих на площади Независимости
Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев
Омские медики не выявляли у Навального ингибиторы холинестеразы
В фонде Cinema for Peace высказались по болезни Навального
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии
Зеленский пообещал большой военный парад после победы в Донбассе
Усэйн Болт подтвердил, что заболел коронавирусом
ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу
Джеймс Ганн представил фанатам новых членов «Отряда самоубийц»
Немецкие врачи назвали причиной болезни Навального интоксикацию
В Минске начались задержания протестующих на площади Независимости
Глава российского региона сообщил о повторном заражении коронавирусом
Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев
СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу
Усэйн Болт подтвердил, что заболел коронавирусом
В Черном море турецкое буровое судно обнаружило крупнейшее месторождение газа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал Эн-ти-ви. По словам турецкого лидера, объемы газа составляют 320 миллиардов кубометров.В источнике
Подробнее о событии
Как газеты Турции отреагировали на обнаружение газа в Чёрном море
Московский Комсомолец Турция22 августа в 08:37
Турецкое буровое судно обнаружило крупное месторождение газа в Черном море
Эхо Москвы22 августа в 02:04
Турция оценила найденные в Черном море запасы газа в 65 миллиардов долларов
Lenta.ru21 августа в 21:27