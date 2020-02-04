Армия и оружие
РамблерТурция обстреляла российских военных в Сирии
Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.
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Армия и оружие
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