Армия и оружие
Народные новостиТурция обсудит с РФ сотрудничество по Идлибу на следующей неделе
Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что на следующей неделе в Анкару прибудет военная делегация из России для обсуждения совместной работы по урегулированию военного конфликта в сирийском Идлибе.
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Политика
Экс-премьер Украины Гончарук покинул страну
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Верховной рады поддержали отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины.
Финансы
Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»
«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
Политика
Парламентарии ДНР назначили русский язык государственным
10 статья Конституции ДНР теперь предполагает, что русский язык теперь будет статус единственного государственного.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Общество
Журналистов «России 1» обвинили в фейковых новостях о коронавирусе
Журналистов телеканала «Россия 1» обвинили в том, что ради сюжета они разбросали бумажные записки под окнами здания в Санкт-Петербурге, где люди находятся на карантине по коронавирусу.
Энергетика
Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было
Ранее об объявлении форс-мажора крупнейшим импортером газа в КНР — компанией Petrochina, сообщило агентство Reuters.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона
Происшествия
У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Транспорт
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Футбол
ПАОК Саввиди помог АЕКу Карреры в борьбе за Лигу чемпионов
После снятия очков таблица выглядит так По формату греческого чемпионата команда Карреры сохраняет шансы побороться с ПАОКом за путевку в Лигу чемпионов, а черно-белые с «Олимпиакосом» – за чемпионство.
Экономика
Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге
Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.
Общество
Ассигновавшего € 0,5 млрд на госпропаганду президента Польши назвали трусом
Все кандидаты в президенты Польши раскритиковали решение действующего главы государства Анджея Дуды подписать поправки к «Закону о вещании», которые предусматривают в 2020 году компенсацию в размере 1,95 млрд. злотых (порядка 0,5 млрд евро) для государственного телеканала TVP и Польского радио.
Гаджеты
Более миллиарда Android-смартфонов имеют уязвимости для атак хакеров
Потенциальную уязвимость ко взлому и проникновению вирусов имеют свыше миллиарда смартфонов на операционной системе Android, или более 40 % активных устройств по всему миру.
Армия и оружие
Корвет «Ретивый» спустят на воду на «Северной верфи» 12 марта
Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
Общество
Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»
Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.
Наука
Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в человеческом мозге
Во время клинического исследования пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией команда ученых в реальном времени отслеживала электрическую активность мозга.
Общество
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
Политика
Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»
Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
Общество
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
Экономика
Путин рассказал о причинах снижения доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение доходов населения объясняется падением мировых цен на энергоносители.
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Футбол
Широков предложил «Зениту» и «Спартаку» сыграть полуфинал Кубка России в «Лужниках»
Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал мнение по поводу места проведения полуфинала Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак».
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.