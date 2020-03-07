Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиТурция обсудит с РФ сотрудничество по Идлибу на следующей неделе

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что на следующей неделе в Анкару прибудет военная делегация из России для обсуждения совместной работы по урегулированию военного конфликта в сирийском Идлибе.
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Минобороны Турции ожидает военную делегацию из России

Комсомольская правда03:02

В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации

RT на русском02:47

Турция анонсировала визит военной делегации из России в Анкару

Взгляд.ру02:24

Минобороны Турции заявило, что ожидает на следующей неделе военную делегацию из России

ТАСС02:37

Минобороны Турции ожидает на следующей неделе военную делегацию из России

Говорит Москва02:30

В Турции рассказали о реализации соглашения с Россией по Идлибу

РИА Новости02:43

Минобороны Турции ожидает на следующей неделе военную делегацию из РФ

РЕН ТВ02:06
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
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