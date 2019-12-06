Политика

BFM.ruBFM.ruТурция объяснила покупку С-400 вынужденной мерой

Турция объяснила покупку российских зенитных ракетных систем С-400 вынужденной мерой. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил об отказе союзников по НАТО в продаже подобного вооружения Анкаре, передает ТАСС.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:11, Ашберн
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