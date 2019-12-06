Политика
BFM.ruТурция объяснила покупку С-400 вынужденной мерой
Турция объяснила покупку российских зенитных ракетных систем С-400 вынужденной мерой. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил об отказе союзников по НАТО в продаже подобного вооружения Анкаре, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов
Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Общество
Сбербанк назвал самые популярные схемы кражи денег с карт
Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Сбербанка, звонки под видом службы безопасности банка – самый популярный вид кибермошенничества.
Энергетика
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Происшествия
В Приморском крае нашли убитым краснокнижного амурского тигренка
Амурского тигренка обнаружили убитым в охотничьих угодьях Приморского края.
Здоровье
Следком присоединился к проверке сахалинской областной больницы
Следственный отдел Южно-Сахалинска присоединился к проверке областной больницы.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
Политика
Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что намерен представить на встрече в нормандском формате план по возвращению Киеву контроля над госграницей с Россией в Донбассе.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
Наука
Гипнотизм гидродинамики
В результате капля отскакивает от вершины конуса и принимает форму тора, а затем распадается на кольцо из меньших капелек.
Кино
Озвучены прогнозы по сборам «Звездных войн 9»
Ранее сообщалось, что к завершению премьерных выходных "Звездные войны 9" могут заработать в американских кинотеатрах около 200 миллионов долларов.
Авто
Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала компактный кроссовер Kia Seltos для российского рынка. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Гаджеты
Названа лучшая бюджетная игровая видеокарта для ноутбуков
Кино
«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC
«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Единоборства
Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком
Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали проникшего в детский сад мужчину
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, который проник в детский сад в Москве.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Здоровье
Столичный ветеринар рассказал о правилах содержания котят и щенков
Авто
В Mitsubishi рассказали о новинках для России в 2020 году
Компания Mitsubishi, как и некоторые другие азиатские автопроизводители, планирует в 2020-ом представить на российском рынке сразу несколько новинок.
Футбол
«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020.