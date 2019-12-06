Политика

BFM.ruBFM.ruТурция объяснила покупку С-400 вынужденной мерой

Турция объяснила покупку российских зенитных ракетных систем С-400 вынужденной мерой. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил об отказе союзников по НАТО в продаже подобного вооружения Анкаре, передает ТАСС.
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В Турции объяснили покупку у России ЗРС С-400

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:35, Ашберн
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Не столь давно всеми известной компанией Google было сделано неоднозначное объявление, вызвавшее бурю различных эмоций: им удалось достигнуть квантового превосходства.
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Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины».
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На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
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В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра

В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
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В Совфеде прокомментировали слова президента Польши о России и НАТО

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды отражают позицию США по отношению к России.
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Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух

Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
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На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
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Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

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