Политика

BFM.ruBFM.ruТурция объяснила покупку С-400 вынужденной мерой

Турция объяснила покупку российских зенитных ракетных систем С-400 вынужденной мерой. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил об отказе союзников по НАТО в продаже подобного вооружения Анкаре, передает ТАСС.
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