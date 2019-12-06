Политика

BFM.ruBFM.ruТурция объяснила покупку С-400 вынужденной мерой

Турция объяснила покупку российских зенитных ракетных систем С-400 вынужденной мерой. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил об отказе союзников по НАТО в продаже подобного вооружения Анкаре, передает ТАСС.
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В Турции объяснили покупку С-400

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МИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:36, Ашберн
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В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

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Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
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Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
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На Украине начали готовить марш на Крым

Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
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Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе

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Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam

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Кихира завалила короткую программу на финале Гран-при

Японская фигуристка Рика Кихира с ошибками представила свою короткую программу на финале серии Гран-при по фигурному катанию.
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Spiegel сообщил о визите Петрова и Боширова в Германию

В ходе предварительного расследования под названием "Нови" правоохранители обнаружили, что Боширов и Петров находились в Германии в 2014 году и провели три дня в окрестностях Франкфурта.
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«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

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Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
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Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
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Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Украина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
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Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию.
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Петр Чернышев зарабатывает деньги на лечение Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышев зарабатывает деньги на лечение своей супруги Анастасии Заворотнюк.
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Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
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Барриос: «„Зенит“ контролировал игру в матче с „Динамо“»

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал победу над "Динамо".
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Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
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Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
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Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

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Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
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В России подешевели автомобили Ravon

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Медведев заявил об отсутствии в России «антибелорусских элементов»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом заверил его, что в России нет никаких "антибелорусских элементов".
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