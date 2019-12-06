Политика

Красная веснаКрасная веснаТурция объяснила покупку российских С-400

Не политическим вопросом назвал покупку российских зенитных комплексов С-400 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, 6 декабря передает агентство Askanews.
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