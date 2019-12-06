Политика
Красная веснаТурция объяснила покупку российских С-400
Не политическим вопросом назвал покупку российских зенитных комплексов С-400 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, 6 декабря передает агентство Askanews.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:42, Ашберн
Единоборства
Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Армия и оружие
Мечта Голливуда: в США рассказали о необычном российском оружии
В США проанализировали необычное российское стрелковое оружие.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Общество
Четыре года колонии попросило обвинение для студента ВШЭ Егоря Жукова
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Наука
Найдены микроорганизмы, способные существовать на метеоритах
Международная команда исследователей обнаружила микроорганизмы, которые способны существовать на метеоритах.
Авто
Российские конструкторы разработали вездеходы для Арктики
Учёные из Нижегородского государственного технического университета разработали модели колёсных и гусеничных вездеходов с гибридной силовой установкой для доставки грузов в Антарктиде и Арктике.
Космос
В NASA создали ровер для исследования водных миров
Специалисты NASA разработали специальный ровер для изучения водных миров.
Общество
Медведев заявил о росте реальных доходов россиян
Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело» Макса Покровского о деградации российской нации.
Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали проникшего в детский сад мужчину
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, который проник в детский сад в Москве.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Политика
Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном
Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.
Экономика
Трамп призвал Всемирный банк не давать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп призвал руководство Всемирного банка (ВБ) перестать выдавать кредиты Китаю.
Политика
Пушков сравнил идею Зеленского с Comedy Club
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского создать в Донбассе «мунициапльную стражу».
Технологии
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов.
Политика
В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»
Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Происшествия
Суд дал реальные сроки двоим фигурантам «дела 27 июля»
Мещанский суд Москвы дал реальные сроки двоим обвиняемым в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) на несанкционированной акции протеста 27 июля.
Общество
Германия начала расследование дела Скрипалей
Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до трёх, сообщает пресс-служба полиции.