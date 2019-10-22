Турецкая операция "Источник мира" в Сирии приостановлена, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Накануне Москва и Анкара приняли меморандум о взаимопонимании. При этом Чавушоглу подчеркнул, что операция не окончена и армия готова дать отпор курдам "в случае необходимости".

с чего всё началось

Турецкая операция в Сирии Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. Седьмого октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с севера арабской республики.

Турция объявила о приостановке операции в Сирии

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