Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Комсомольская правда
Комсомольская правда

Турция оценила найденные в Черном море запасы газа в $65 млрд

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что примерная стоимость найденных в Черном море запасов газа составляет 65 миллиардов долларов, передает агентство Reuters. «Мы будем проводить сейсмические исследования и бурение самостоятельно», - подчеркнул турецкий министр.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Выяснились подробности открытия нового месторождения газа в Турции

Московский Комсомолец23 августа в 09:01
ТАСС

Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море

ТАСС21 августа в 08:57
Lenta.ru

Турция оценила найденные в Черном море запасы газа в 65 миллиардов долларов

Lenta.ru21 августа в 21:27
Коммерсантъ

Турция нашла в Черном море свой собственный «Газпром»

Коммерсантъ21 августа в 15:45
Взгляд.ру

Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Взгляд.ру21 августа в 13:50
Московский Комсомолец Турция

Как газеты Турции отреагировали на обнаружение газа в Чёрном море

Московский Комсомолец Турция22 августа в 08:37
РИА Новости

Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море

РИА Новости21 августа в 08:21

Минобразования Кубани дало разъяснения по справке об эпидокружении

В министерстве образования и науки Краснодарского края пояснили, кому из школьников необходимо перед началом учебного года получить справку об эпидемиологическом окружении.
Деловая газета. Югвчера в 07:14
16

Ученые выяснили, что Солнечная система движется в облаке газа

Последние 30 тысяч лет Солнечная система движется в облаке газа, появившегося в результате взрыва сверхновой, выяснили исследователи под руководством старшего научного сотрудника Национального университета Австралии Антона Уолнера, 24 августа пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
ИА Красная Веснавчера в 15:46

Камуфляжные рясы для священников представили на форуме «Армия-2020»

На VI международном форуме «Армия-2020», который открылся в Подмосковье, в экспозиции Главного храма Вооруженных сил представлены военно-полевые рясы для священнослужителей - в том числе камуфляжные.
Общественное телевидение Россиивчера в 11:43
14

Группа «Океан Эльзы» обвинила Зеленского в нарушении авторских прав

Группа Вакарчука «Океан Эльзы» обвинила президента Украины Зеленского в нарушении авторских прав из-за использования их песни «Там, де нас нема» в праздничном попурри ко «дню независимости» Украины, прозвучавшем во время торжественных мероприятий на Софийской площади.
ИА Новороссиявчера в 10:18
5

Токсиколог нашел противоречия в поставленном в ФРГ диагнозе Навальному

Поставленный немецкими врачами диагноз Алексею Навальному противоречит ранее описанным симптомам, заявил врач-токсиколог Евгений Абульханов 24 августа, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Веснавчера в 15:15
19

Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
Lenta.ruвчера в 08:16
110

GpK~ достиг 11 тысяч MMR в Dota 2

Мидер Gambit Esports Данил gpK~ Скутин набрал 11 тыс. MMR в ладдере Dota 2. Об этом киберспортсмен сообщил на личной странице в Instagram.
CyberSport.ruвчера в 16:15

Названы ожидаемые цены на iPhone 12

Напомним, что в линейке 2020 года будет четыре смартфона, а именно iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, где последние будут иметь тройную камеру, тогда как младшие версии получат в основной камере только два датчика.
Asteraвчера в 15:04
64

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русскомвчера в 09:19
43

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 14:41
601

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известиявчера в 18:00
40

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАН23 августа в 03:06
93

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ruвчера в 11:22
1,2K