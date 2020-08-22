Турция оценила найденные в Черном море запасы газа в $65 млрд
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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что примерная стоимость найденных в Черном море запасов газа составляет 65 миллиардов долларов, передает агентство Reuters. «Мы будем проводить сейсмические исследования и бурение самостоятельно», - подчеркнул турецкий министр.В источнике
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