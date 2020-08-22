Названы ожидаемые цены на iPhone 12

Напомним, что в линейке 2020 года будет четыре смартфона, а именно iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, где последние будут иметь тройную камеру, тогда как младшие версии получат в основной камере только два датчика.