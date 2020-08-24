Общество

REGNUMREGNUMАлиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.
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В Дании отстранен от должности глава службы военной разведки

Копенгаген, 24 августа 2020, 23:28 — REGNUM Руководитель службы военной разведки Дании Ларс Финдсен и еще двое высокопоставленных сотрудников временно отстранены от службы из-за подозрений в сокрытии информации и осуществлении незаконной слежки, сообщают 24 августа европейские СМИ.
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