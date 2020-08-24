Общество
REGNUMАлиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море
Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.
Читать в источнике
Оценить872
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский поздравил Эрдогана с открытием запасов газа в Черном море
Комсомольская правда22 августа в 11:51
Эрдоган обозначил цель Турции после обнаружения гигантского месторождения газа
IslamNewsвчера в 04:39
Автоматически обработано 7385 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Общество
В Минске прошли задержания у Дома правительства после акции протеста
Аргументы и Факты 16:12
Общество
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости 17:54
Шоу-бизнес
Тимати подогрел слухи о расставании с Анастасией Решетовой
Популярный музыкальный исполнитель Тимур Юнусов, более известный под своим творческим псевдонимом Тимати, в очередной раз подгорел в фанатском сообществе разговоры о разрыве отношений с моделью Анастасией Решетовой.
CT news 10:04
Экономика
Аналитики дали рекомендации владельцам сбережений в рублях
В валюте же рекомендовано держать те сбережения, которые не придется тратить в течение трех-пяти лет.
АБН 10:35
Футбол
«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»
Честный рейтинг букмекеров 12:45
Происшествия
Военнослужащего на Сахалине осудили за мошенничество
Военнослужащего одной из воинских частей Южно-Сахалинского гарнизона осудили за мошенничество при получении выплат.
АСТВ 18:32
Общество
Немецкие врачи назвали причиной болезни Навального интоксикацию
По мнению немецких врачей, результаты обследования блогера Алексея Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Известия 10:56
Общество
Поправки в закон об ОСАГО вступили с сегодняшнего дня в силу
Новый закон позволяет автостраховщикам учитывать степень агрессивности вождения, а также соблюдение водителями правил дорожного движения.
Эхо Москвы 05:06
Шоу-бизнес
У Елены Малышевой родилась внучка
До недавних пор в семье у Елены Малышевой было настоящее мужское царство: сама телеведущая воспитала двух сыновей, и у ее старшего наследника также родилась два мальчика.
StarHit.ru 14:00
Общество
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев вновь стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.
Вести.Ru 09:00
Политика
Кравчук назвал условие для возобновления подачи воды в Крым
Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы.
Газета.Ru 16:42
Общество
В Совбезе Белоруссии попросили оппозиционеров покинуть страну
Любому человеку, надеюсь, ясно, что это не показатель — ведь машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический "патриотизм" вдруг вспыхивает, когда попросят.
News.ru 09:56
Общество
Кипр начнет принимать некоторые категории россиян
Некоторые категории граждан России смогут посещать Кипр с 28 августа при условии соблюдения 14-дневной самоизоляции.
Коммерсантъ 19:37
Политика
Подразделение TikTok в США подало иск против администрации Трампа
Ранее президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, запрещающих американским гражданам любые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.
Rambler News Service 13:28
Интернет
Легендарной Windows 95 исполнилось 25 лет
День 24 августа 1995 года ознаменовался официальной презентацией легендарной Windows 95, благодаря которой операционные системы с графической пользовательской оболочкой пошли в массы, а Microsoft обрела широкую известность.
3DNews 13:51
Политика
В Дании отстранен от должности глава службы военной разведки
Копенгаген, 24 августа 2020, 23:28 — REGNUM Руководитель службы военной разведки Дании Ларс Финдсен и еще двое высокопоставленных сотрудников временно отстранены от службы из-за подозрений в сокрытии информации и осуществлении незаконной слежки, сообщают 24 августа европейские СМИ.
REGNUM 16:28
Общество
Администрация Южно-Сахалинска официально будет подсчитывать социальную рекламу
Городская дума Южно-Сахалинска на заседании комитета по градостроительной деятельности предварительно наделила департамент землепользования дополнительными полномочиями — в скором времени чиновники смогут официально контролировать объем социальной рекламы на билбордах города.
Сахалин.Инфо 19:05
Происшествия
Умершая девочка ожила во время подготовки к похоронам
РИА Новости 15:59
Игры
Cyberpunk 2077 получит бесплатные DLC
Городской портал Новый Нижний 02:48
Общество
Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-Оол, у которого в мае был обнаружен коронавирус, сообщил, что повторно заразился инфекцией.
Известия 17:29
Единоборства
Фергюсон может провести следующий бой против Порье
Экс-временный чемпион UFC Дастин Порье может провести поединок с Тони Фергюсоном. Порье намекнул об этом в своем «твиттере».
Vprognoze.ru 17:51
Гаджеты
Nokia представила кнопочные телефоны с поддержкой 4G-сетей
Деловое.ТВ 06:30
Футбол
Тренер «Интера» находится в тяжелом состоянии после аварии
Тренер вратарей "Интера" Адриано Бонаюти попал в аварию на велосипеде, сообщает Il Resto del Carlino.
Газета.Ru 19:50
Энергетика
В Мексике добыча нефти госкомпанией Pemex упала до минимума за 41 год
Мехико, 25 августа 2020, 01:00 — REGNUM Добыча нефти мексиканской государственной нефтегазовой компанией Pemex в июле 2020 года упала до рекордного за 41 год уровня.
REGNUM 18:00
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила раздел для поиска работы
В браузерной версии и в мобильном приложении «ВКонтакте» появился новый раздел для поиска работы.
АБН 07:08
Происшествия
В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда
Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия вчера в 18:00
Музыка
The Killers выпустили шестой студийный альбом
Уже известно, что The Killers выступят на фестивале Park Live в Москве 17 июля 2021 года.
РИА Новости вчера в 19:26
Культура
Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму
Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета 22 августа в 04:22