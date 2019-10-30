Политика

REGNUMREGNUMТурция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян

Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
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"Резолюция [о признании геноцида] - смелый шаг в направлении установления истины и исторической справедливости, он принесет утешение многим потомкам армян, переживших геноцид", - написал премьер в среду в своем Twitter
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