Политика

REGNUMREGNUMТурция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян

Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
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Никол Пашинян
Я приветствую историческое голосование конгресса США, признающее геноцид армян. Резолюция 296 - смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида.
— Никол Пашинян, армянский политикРИА Новости 19:08

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