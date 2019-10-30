Я приветствую историческое голосование конгресса США, признающее геноцид армян. Резолюция 296 - смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида.

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