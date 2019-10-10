Армия и оружие
Взгляд.руТурция захватила обозначенные цели в ходе операции в Сирии
Минобороны Турции сообщило о захвате целей, обозначенных в ходе новой трансграничной операции «Источник мира» в Сирии.
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Шоу-бизнес
Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
Финансы
Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года
Аналитик уточнил, что к концу 2019 года российская валюта подешевеет на 6% — до 69 рублей за доллар.
Экономика
Обход Тольятти с мостом через Волгу начнут строить до 2020 года
Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу входит в состав магистрального плана развития транспортной инфраструктуры, утвержденного распоряжением правительства РФ 30 сентября 2018 года N2101-р.
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Футбол
Гвардиола назвал единственного игрока «Ман Сити», которого он не продаст даже за 500 млн евро
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал футболиста, который является самым важным активом команды.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Общество
Город Дно признан самым матерящимся в России
Город Дно в Псковской области возглавил список самых матерящихся городов России.
Экономика
Медведев призвал отменить «банковский роуминг»
Комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»
По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению.
Космос
«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
Политика
Зеленский отказался считать Украину обслуживающим персоналом США
Украина не обслуживает интересы США. При этом она хочет и дальше укреплять отношения с Соединенными Штатами.
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Армия и оружие
ЛНР: ВСУ сорвали отвод сил в районе Золотого
Представитель ЛНР сообщил, что в ответ на пуск сигнальной ракеты, которая говорила о готовности отвести войска, со стороны украинских силовиков не последовало никакой реакции.
Политика
Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе
Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».
Происшествия
В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе
Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
Политика
Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
Политика
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки»
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.