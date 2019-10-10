Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руТурция захватила обозначенные цели в ходе операции в Сирии

Минобороны Турции сообщило о захвате целей, обозначенных в ходе новой трансграничной операции «Источник мира» в Сирии.
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Армия Турции сообщила о захвате обозначенных целей в Сирии

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