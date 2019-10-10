Армия и оружие

Национальная служба новостейНациональная служба новостейТурция отчиталась о захвате обозначенных целей в Сирии

Обозначенные цели в Сирии захвачены силами Вооружённых сил Турции, сообщает оборонное ведомство страны. Как отмечает ТАСС, операция «Источник мира» успешно продолжалась всю ночь как с воздуха, так и с земли.
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Армия Турции сообщила о захвате обозначенных целей в Сирии

Известия05:28

В Турции объявили о захвате намеченных целей в Сирии

Московский Комсомолец05:05

В Турции заявили о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии

ТАСС03:53

Турция захватила обозначенные цели в рамках военной операции в Сирии

РЕН ТВ04:23

В Минобороны Турции заявили об уничтожении намеченных целей в Сирии

РИА Новости04:17

Турция захватила обозначенные цели во время операции в Сирии

RT на русском04:09

Анкара заявила о захвате обозначенных целей в Сирии

РБК04:56
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Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
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Парламент Румынии вынес правительству вотум недоверия

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В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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Путин предложил стимулировать занимающихся спортом россиян

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Взгляд.ру 10:15
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Газета.Ru 09:41
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В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ

Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.
РИА Новости 09:16
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Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач

Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:08
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Происшествия

Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.
РИА Новости 08:40
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Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
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Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области

В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Газета.Ru 08:50
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Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.
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Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса

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Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве

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Общество

МВД предложило штрафовать родителей курящих детей

МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
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Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании

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Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон

Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
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Космос

Школьник из Чувашии открыл новый остров в Арктике

Девятиклассник разглядел его на снимках, сделанных из космоса Девятиклассник Шоршелской школы Павел Михайлов вместе с другими ребятами из команды открыл новый остров в Арктике, образовавшийся в результате таяния ледника.
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Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию

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Сборная России по волейболу проиграла Японии на Кубке мира

В Хиросиме завершился волейбольный матч между мужскими сборными России и Японии.
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Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
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За развитие литий-ионных батарей вручена Нобелевская премия по химии

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