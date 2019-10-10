Армия и оружие
Национальная служба новостейТурция отчиталась о захвате обозначенных целей в Сирии
Обозначенные цели в Сирии захвачены силами Вооружённых сил Турции, сообщает оборонное ведомство страны. Как отмечает ТАСС, операция «Источник мира» успешно продолжалась всю ночь как с воздуха, так и с земли.
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Путешествия
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Политика
Парламент Румынии вынес правительству вотум недоверия
Парламент Румынии провёл голосование по вопросу вынесения правительству премьер-министра Виорики Данчилэ вотума недоверия.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Спорт
Путин предложил стимулировать занимающихся спортом россиян
Президент России Владимир Путин предложил подумать о стимулировании работников, которые занимаются спортом и их работодателей.
Спорт
РУСАДА не принимало участия в подготовке письма в WADA
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не участвовало в подготовке объяснения для Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу данных московской лаборатории, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
Происшествия
В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ
Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.
Общество
Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач
Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
Происшествия
Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12
Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Происшествия
Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области
В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Политика
Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.
Политика
Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса
Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Армия и оружие
Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве
Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
Экономика
Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании
Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.
Шоу-бизнес
Врач дал Заворотнюк 48 часов на лечение паралича
Политика
Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск
Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.
Гаджеты
Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон
Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
Космос
Школьник из Чувашии открыл новый остров в Арктике
Девятиклассник разглядел его на снимках, сделанных из космоса Девятиклассник Шоршелской школы Павел Михайлов вместе с другими ребятами из команды открыл новый остров в Арктике, образовавшийся в результате таяния ледника.
Политика
Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию
15 октября президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Японии на Кубке мира
В Хиросиме завершился волейбольный матч между мужскими сборными России и Японии.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
Наука