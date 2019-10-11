Армия и оружие

Gazeta.SPbGazeta.SPbТурция отказалась прекращать военную операцию в Сирии

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию на севере Сирии, несмотря на призывы стран, в том числе США.
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Турция отказалась прекращать операцию в Сирии

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