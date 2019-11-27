Армия и оружие
ИзвестияТурция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По данным агентства, Анкара хочет больше поддержки от альянса в вопросе борьбы с курдами в Сирии.
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с чего всё началось
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.Известия14:50
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Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Авто
Honda представила обновленную версию городского седана City
Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Кино
Появился трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»
Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.
Футбол
«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ
В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Дмитрий Ульянов
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в одну из московских клиник, передает Mash.
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Наука
Редактирование ДНК. Российские учёные изобрели способ избавить будущих детей от глухоты
По словам российского молекулярного биолога Дениса Ребрикова, уже к концу 2019 года может появиться возможность излечить одного ребёнка от наследственной глухоты с помощью корректировки ДНК на эмбриональной стадии.
Спорт
WADA рекомендовано на четыре года отстранить Россию от мирового спорта
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков покинул Россию и стал одним из информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказавшим о том, что российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Лондоне и Сочи в 2012 и 2014 годах соответственно, якобы систематически применяли допинг при государственной поддержке.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за участие в опросах
Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
Происшествия
Жертвами землетрясения в Албании стали не менее 20 человек
Число жертв землетрясения, которое произошло в Албании во вторник, достигло 20 человек, сообщает ТВ Тираны.
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Футболисты мадридского "Реала" на своем поле сыграли вничью с французским "ПСЖ" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Технологии
Нейтральная архитектура: RISC-V Foundation бежит из США в Швейцарию
Как подсказывают многочисленные источники, включая Reuters, некоммерческая организация RISC-V Foundation приняла решение переехать из США в Швейцарию.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Фигурное катание
Туктамышева смогла исполнить четверной тулуп
Напоминаем, что до Елизаветы четверной тулуп смогли сделать только — россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Общество
В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации
В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Происшествия
Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Игры
Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире
Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.
Политика
Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек
Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Хоккей
Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ
Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).