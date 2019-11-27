с чего всё началось

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По данным агентства, Анкара хочет больше поддержки от альянса в вопросе борьбы с курдами в Сирии.

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Экономика В 2020 году ожидают экономический кризис Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Авто Honda представила обновленную версию городского седана City Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.

Кино Появился трейлер продолжения «Ходячих мертвецов» Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.

Футбол «Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирован Дмитрий Ульянов Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в одну из московских клиник, передает Mash.

Политика Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.

Наука Редактирование ДНК. Российские учёные изобрели способ избавить будущих детей от глухоты По словам российского молекулярного биолога Дениса Ребрикова, уже к концу 2019 года может появиться возможность излечить одного ребёнка от наследственной глухоты с помощью корректировки ДНК на эмбриональной стадии.

Спорт WADA рекомендовано на четыре года отстранить Россию от мирового спорта Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков покинул Россию и стал одним из информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), рассказавшим о том, что российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Лондоне и Сочи в 2012 и 2014 годах соответственно, якобы систематически применяли допинг при государственной поддержке.

Интернет Facebook заплатит пользователям за участие в опросах Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Фигурное катание Туктамышева смогла исполнить четверной тулуп Напоминаем, что до Елизаветы четверной тулуп смогли сделать только — россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Общество В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.

Политика Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.

Игры Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.

Политика Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.