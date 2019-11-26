Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТурция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По данным агентства, Анкара хочет больше поддержки от альянса в вопросе борьбы с курдами в Сирии.
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Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters
 со ссылкой на дипломатические источники.
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СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России

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СМИ: Турция не поддержала военные планы НАТО по «защите» от России

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