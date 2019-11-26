Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТурция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По данным агентства, Анкара хочет больше поддержки от альянса в вопросе борьбы с курдами в Сирии.
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с чего всё началось
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters
 со ссылкой на дипломатические источники.
Известиявчера в 14:50

Подробнее о событии

Турция требует уступок за поддержку плана НАТО по «российской угрозе»

REGNUM00:43

СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России

РИА Новостивчера в 14:06

СМИ: Турция не поддержала военные планы НАТО по «защите» от России

RT на русскомвчера в 15:46

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Известиявчера в 14:50

Reuters узнал об отказе Турции одобрить план НАТО на случай атаки России

РБКвчера в 14:10

Турцию не заинтересовал план НАТО по защите от России

РЕН ТВвчера в 17:44

Reuters: Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «российской угрозы»

ТАССвчера в 11:23
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Футбол

Леонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после матча против «Реала» в Лиге чемпионов (2:2) раскритиковал действия арбитра.
Спорт-Экспресс вчера в 18:17
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Экономика

Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
REGNUM вчера в 08:59
Армия и оружие

Миссия ОБСЕ в Донбассе подтвердила завершение разведения сил в Золотом

Известия вчера в 14:06
Общество

Газ в восточные регионы Казахстана может пойти через «Силу Сибири-2»

REGNUM вчера в 03:45
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Общество

Кабмин обязал открыть подвалы многоэтажек для бездомных животных

В документе уточняется, что один из продухов в подвалах и технических подпольях домов должен быть открыт в течение всего года.
РБК вчера в 09:28
Культура

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
ГЛАС.RU 00:00
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

РИА Новости вчера в 20:04
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 23:04
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Общество

Лавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России

Зюганов призвал разоблачать «мурло» англосаксов и биться за Олимпиаду Кроме того, он призвал не делать поспешных выводов после рекомендации WADA, а дождаться решения в отношении России.
Национальная служба новостей вчера в 06:20
Спорт

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу

Нева Спорт 01:00
Армия и оружие

Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена

Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров.
Российская газета 00:12
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели

Известия вчера в 16:52
Футбол

Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».
РБК вчера в 18:16
Политика

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
РБК вчера в 15:41
Экономика

Чиновники разработали условия допуска частных компаний на шельф

Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.
РБК вчера в 06:45
Происшествия

В Воронеже из-за ЧП в котельной погиб человек

Информацию о происшествии подтвердили и в ПАО «Квадра», которое управляет котельной по договору концессии: – Сегодня на котельной по переулку Ботанический, 45 к (передана в концессию в марте 2019 года) при производстве ремонтных работ произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек.
Вести Воронеж вчера в 10:25
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
ФАН 25 ноября в 21:19
Политика

Зеленский пообещал награду за поимку контрабандиста

Ореанда-Новости вчера в 15:00
Экономика

Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от налогов

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда 25 декабря рассмотрит вопрос о законности взысканий, если компания не была организатором схемы ухода от налогов, а выгоду получили ее контрагенты.
РБК вчера в 16:00
Здоровье

В Саратовской области число случаев ОРВИ превысило эпидпорог

С 18 по 24 ноября в Саратовской области зарегистрировано почти 11,2 тысячи случаев ОРВИ, что выше расчетного эпидемического порога на 1,71%.
FreeNews-Volga 25 ноября в 23:21
Авто

Фото новой Lada 4x4 появились в Сети

В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Новые автомобили 25 ноября в 05:25
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