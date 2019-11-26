Армия и оружие
ИзвестияТурция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По данным агентства, Анкара хочет больше поддержки от альянса в вопросе борьбы с курдами в Сирии.
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с чего всё началось
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.Известиявчера в 14:50
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Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Происшествия
Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы
Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.
Общество
В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Культура
Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов
Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Общество
Число вакансий в России бьет все рекорды
Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Спорт
МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию
Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Общество
Владивосток станет официально столицей Приморья
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.
Спорт
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУ СК России.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Единоборства
Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым
Политика
Возобновление перелетов между Россией и Грузией отложили
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России
Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России.
Общество
Миллиардера Олега Дерипаску лишили гражданства Кипра, пишут СМИ
Российский миллиардер, совладелец холдинга "Русал" Олег Дерипаска оказался в списке людей, в отношении которых Совет министров Кипра начал процедуру лишения кипрского гражданства, сообщает местное издание Politis.
Армия и оружие
Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии
«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
Киберспорт
Void Spirit добавлен в клиент игры
Происшествия
В России преподавателя вокала заподозрили в педофилии и мужеложстве
В Иваново преподавателя вокала в местном доме творчества заподозрили в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей.