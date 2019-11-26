с чего всё началось

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По данным агентства, Анкара хочет больше поддержки от альянса в вопросе борьбы с курдами в Сирии.

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Происшествия Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.

Общество В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Жириновский назвал Украину поджигателем войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".

Общество Число вакансий в России бьет все рекорды Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Спорт МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.

Общество Владивосток станет официально столицей Приморья Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.

Происшествия В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУ СК России.