Политика
Военное делоТурция отказалась спрашивать разрешения США на российские самолеты
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о том, что страна сохраняет за собой право приобрести российские истребители в случае отказа США в поставках F-35, об этом сообщает ТАСС. Покупая ЗРК С-400, власти Турции ни у кого не спрашивали разрешения.
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Происшествия
В Петербурге задержали начальника Шкиперской таможни за взятки
Следователи Санкт-Петербурга задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по подозрению в получении взяток за незаконный ввоз культурных ценностей на территорию России, сообщается на сайте северо-западного СУ на транспорте СК РФ.
РИА Новости 08:36
Политика
Ушел из жизни генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Сегодня, 5 ноября, скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын, освещавший в 2008 году ход конфликта в Южной Осетии.
REGNUM 07:44
Общество
Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий
В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за найденной бомбы
Американскую актрису Анджелину Джоли и всю съемочную группу эвакуировали во время съемок фильма «Вечные» из-за бомбы, сообщает The Sun.
МИР 24 06:50
Экономика
Концепцию развития России до 2020 года признали невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, принятая в 2008 году, оказалась невыполненной.
Gazeta.SPb 03 ноября в 11:32
Космос
Печальные фото с Марса прислал Curiosity
После закрытия миссии Opportunity марсоход Curiosity теперь остается единственным аппаратом, работающим на Марсе.
LentaChel.ru вчера в 10:05
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства начальника центра «Э» по Ингушетии
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с места убийства руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
РИА Новости 02 ноября в 14:18
Политика
Путин назначил Андрея Келина новым послом России в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина на должность посла России в Великобритании.
REGNUM 08:50
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МЧС и МВД
Своим указом президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 13:23
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Футбол
Черчесов определился с составом на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 против Бельгии и Сан-Марино.
REGNUM 06:16
Культура
Ушел из жизни актер Петр Смидович
Российский актер Петр Смидович ушел из жизни на 67 году. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщается на сайте театра Et Cetera.
Политика Сегодня 08:43
Армия и оружие
«Русские витязи» получат новые Су-35С
Пилотажная группа «Русские витязи» получит четыре новых сверхманевренных истребителя Су-35С в начале ноября, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:23
Политика
Штайнмайер в письме Горбачеву выступил за сближение России и Европы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву по случаю приближающегося 30-летия падения Берлинской стены.
РБК 07:38
Армия и оружие
На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету
На военной выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры днепровского КБ «Южное» продемонстрировали публике новую украинскую ракету, которую, по словам создателей, невозможно сбить.
Военное дело 03 ноября в 03:51
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Армия и оружие
Почему «Булава» не может летать на запад
Атомные подводные лодки стратегического назначения проекта 955А «Борей-А», с которых производится запуск ракеты, строятся в Архангельской области на заводе «Севмаш», поэтому испытания удобнее проводить возле завода-производителя, чтобы при необходимости оперативно направить субмарину в док для устранения недостатков.
Популярная механика 03:40
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Музыка
Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Пятый канал вчера в 14:37
Технологии
Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц
Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.
Rambler News Service 05:19
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета
Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
Astera вчера в 13:20
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года
«Шахтер» У «Шахтера» в последнее время был сложный период — в трех матчах подряд «горняки» не могли победить.
LiveSport.ru вчера в 20:32
Наука
Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность
Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 08:58