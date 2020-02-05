Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТурция начала отказываться от российского газа

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию сократились на 40 процентов по сравнению с 2018-м. Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Читать в источнике
Комментировать263
с чего всё началось

Поставки «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 40%

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отраслевой статистики, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40%, до 14,4-14,8 млрд кубометров.
Интерфакс05 февраля в 04:09

Подробнее о событии

Газовые амбиции Турции набирают обороты

REGNUMвчера в 03:54

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Вести.Ru05 февраля в 04:31

В 2019 году Турция сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Piter.tv05 февраля в 13:31

Турция начала отказываться от российского газа

Lenta.ru05 февраля в 11:08

Поставки российского газа в Турцию упали почти наполовину

Росбалт05 февраля в 07:42

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов

Московский Комсомолец05 февраля в 04:44

Турция сократила поставки российского газа на 40%

News.ru05 февраля в 15:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Отмечается, что если ситуация продолжит развиваться в соответствии с прогнозом, то Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.
Известия 05:35
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна решила сменить имидж

Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
RuNews24.ru 05:34
Политика

Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
RT на русском 05:08
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН вчера в 11:37
Общество

В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов

Стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не будет лечить русскоязычных пациентов, пока они не перейдут на украинский сообщает Strana.Ua.
РИА Новости 04:32
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Футбол

Кокорин: Пока ни с кем переговоры не веду

Фовард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что не ведет переговоров с другими клубами.
Нева Спорт 03:30
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Наука

Из графена сделали прозрачную однопиксельную камеру светового поля

Ученые создали прототип фотодетектора из графена, который способен регистрировать объемное изображение (правда, всего из одного пикселя).
N+1 вчера в 05:22
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Кино

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
Киберспорт

Blizzard признала свои ошибки в Warcraft III: Reforged

Live24 04 февраля в 09:14
Кино

Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»

Вести.Ru 05 февраля в 11:00
Политика

Абэ согласился посетить Москву на День Победы

Глава японского правительства Синдзо Абэ принял приглашение России посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Взгляд.ру 05:07
Происшествия

В Милане обнаружили тело россиянки

РИА Новости 03:54
Происшествия

Провалившийся в Петербурге под лед школьник находится в реанимации

РИА Новости 05:46
Технологии

Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасное для человека

Распространяемое iPhone 11 Pro излучение вдвое превышает нормы, которые считаются безопасными для человека.
Актуальные Новости 05 февраля в 10:49
Космос

Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной

Научная Россия 04:30
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Телеканал 360° 05:17
Политика

Макрон усомнился в безопасности Европы без диалога с Россией

Ранее в августе 2019 года Макрон заявлял, что без Москвы невозможно обеспечить безопасность в Европе.
Известия 04 февраля в 09:04
Общество

Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Вести.Ru 04:08
Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

РИА Новости вчера в 16:39
Армия и оружие

Минобороны представило видео с первым полетом Ту-160М

Минобороны России опубликовало кадры первого полета глубоко модернизированного сверхзвукового стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М "Белый лебедь".
Газета.Ru вчера в 14:29
Происшествия

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 11:29
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 11:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное