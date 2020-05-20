По сравнению же с показателями 2018 года, поставки упали в 14 раз. Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). Уточняется, что заинтересованность в сырье из России снизилась еще в 2019 году.

Российский газ в Турции перестал быть востребованным

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