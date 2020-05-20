Энергетика
ГородовойТурция отказывается от российского газа
СПГ Турция получает из США, Алжира, Катара, Нигерии: в 2019 году турецкие компании импортировали 9,1 миллиона тонн СПГ. Поставки «Газпрома» в Турцию за тот же период упали на 35 процентов.
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ФТС зафиксировала снижение экспортной цены на российский газ в январе-марте
Rambler News Service04:59
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
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