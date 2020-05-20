Энергетика

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СПГ Турция получает из США, Алжира, Катара, Нигерии: в 2019 году турецкие компании импортировали 9,1 миллиона тонн СПГ. Поставки «Газпрома» в Турцию за тот же период упали на 35 процентов.
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Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии

Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
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Общество

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Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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Первую карту «зеленого снега» в Антарктиде составили ученые.
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Мишустин: Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется

Россия смогла избежать взрывного развития коронавирусной инфекции, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
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Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
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Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
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