Энергетика

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СПГ Турция получает из США, Алжира, Катара, Нигерии: в 2019 году турецкие компании импортировали 9,1 миллиона тонн СПГ. Поставки «Газпрома» в Турцию за тот же период упали на 35 процентов.
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Турцию перестал интересовать российский газ

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«Российский газ оказался не нужен Турции»

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Российский газ в Турции перестал быть востребованным

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Турция в семь раз сократила поставки российского газа

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Турции оказался не нужен российский газ

Lenta.ruвчера в 04:02
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Гаджеты

Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek

По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor 02:54
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Общество

Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране.
Известия 07:26
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Путешествия

Испания может ввести «безопасные коридоры» для туристов

Правительство Испании рассматривает возможность введения «безопасных коридоров» для туристов из других стран на время курортного сезона.
Известия 06:58
Общество

Forbes перечислил богатейших российских наследников

Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
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Экономика

Генри Полсон сказал, что угрожает доллару

Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa 05:57
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Герасимов

RT на русском 06:43
Армия и оружие

Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии

Lenta.ru вчера в 14:22
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Шоу-бизнес

Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
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Общество

У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу

Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.
РБК 07:48
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Общество

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая

Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.
РИА Новости вчера в 08:04
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Армия и оружие

Франция и Германия создадут новый танк

Франция и Германия создадут новый танк В немецкие и французские войска он поступит в 2035 году.
Экспресс газета вчера в 17:00
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Общество

Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
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Общество

В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
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Общество

В челябинском лесу нашли полсотни правительственных иномарок

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в лесу у озера Смолино уже полгода простаивают более 50 новых автомобилей марки Toyota Camry, принадлежащих региональному правительству.
Челябинск Сегодня 19 мая в 10:29
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Общество

Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной

СКР начал расследование после публикации данных о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
KM.ru 05:35
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Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Японии о принадлежности Курил

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление японского МИДа о принадлежности Курильских островов Японии.
Газета.Ru 19 мая в 08:07
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Футбол

Marca составила портрет идеального нападающего. У него характер Роналду и левая нога Месси

Испанское издание Marca составило портрет идеального нападающего, наделив его качествами различных футболистов, в том числе тех, кто уже завершил профессиональную карьеру.
Чемпионат 07:42
Общество

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
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Общество

Доктор Мясников рассказал, что зарабатывает «реально много денег»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "Соловьев LIVE" рассказал о своих доходах. Так, он заявил, что получает "реально много денег".
РИА Новости 08:05
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Игры

GTA V разошлась тиражом в 130 млн копий

Общие продажи составили $2,99 млрд по сравнению с $2,93 млрд в прошлом году (на цифровой контент пришлось 82%).
News.ru 05:19
6
Общество

Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
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Происшествия

Сын актрисы из «Счастливы вместе» умер в 15 лет

Lenta.ru 07:30
Общество

Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса

Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
40
Общество

Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

Минкомсвязь запустила на едином портале госуслуг новый сервис, через который граждане могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
РБК вчера в 13:51
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Происшествия

В Донбассе погиб командир украинского батальона «Луганск-1»

Газета.Ru 07:36
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Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать 53-летнюю Татьяну Овсиенко

Поклонники перестали узнавать 53-летнюю Татьяну Овсиенко Внешность Татьяны Овсиенко вызвала вопросы у поклонников.
Экспресс газета 04:29
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
894
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Головко» спустят на воду 22 мая

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» планируется спустить на воду 22 мая. Корабль строило ПАО «Северная верфь».
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:22
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Как работают Яндекс.Новости?
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