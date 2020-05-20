Энергетика
ГородовойТурция отказывается от российского газа
СПГ Турция получает из США, Алжира, Катара, Нигерии: в 2019 году турецкие компании импортировали 9,1 миллиона тонн СПГ. Поставки «Газпрома» в Турцию за тот же период упали на 35 процентов.
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ФТС зафиксировала снижение экспортной цены на российский газ в январе-марте
Rambler News Service04:59
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
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Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
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Как следует из документа, все церемонии прощания с умершими должны быть исключены вне зависимости от диагноза покойного.
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«Красному и Белому» дали сутки на устранение нарушений
После проверок в магазинах сети "Красное и Белое" свердловское управление Роспотребнадзора установило торговым точкам максимально короткий срок для устранения нарушений – их должны ликвидировать в течение суток, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.
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Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
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Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
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Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Как заявил в прямом эфире в сети глава компании Марк Цукерберг, сервис предназначен, в первую очередь, для малого бизнеса и призван помочь ему наладить продажи онлайн Как говорится в сообщении соцсети, Facebook Shops позволит компаниям любого размера создать свой онлайн-магазин и настроить к нему доступ в социальных сетях Facebook и Instagram.
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Путин заявил о хороших прогнозах на урожай зерновых в РФ в этом году
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Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса.
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21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
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Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Западный военный округ готовится к оборонительным учениям Балтийского флота и шестой армии, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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