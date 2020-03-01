Политика
Новостной фронт47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом
47 113 беженцев пересекли границы страны с Евросоюзом об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу «Число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне по состоянию на 23-50, составляет 47 113», — написал Сойлу на своей странице в TWITTER.
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По состоянию на 23:50 число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 47 113
— Сулейман Сойлу, турецкий политикRT на русском вчера в 18:20
с чего всё началось
Число беженцев, пересекших границы Турции с ЕС по состоянию на 23:50 (мск) 29 февраля, превысило 47 тыс., сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в Twitter.Коммерсантъвчера в 17:35
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