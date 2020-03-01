с чего всё началось

По состоянию на 23:50 число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 47 113

47 113 беженцев пересекли границы страны с Евросоюзом об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу «Число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне по состоянию на 23-50, составляет 47 113», — написал Сойлу на своей странице в TWITTER.

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Армия и оружие Глава Минобороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и САР Лидер правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюзу и США нужно усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.

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