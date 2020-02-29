Политика

iReactoriReactorТурция открыла границы с ЕС для беженцев из Сирии

По словам Тайипа Эрдогана, Анкара открыла границы для стран ЕС, чтобы сирийские беженцы смогли беспрепятственно вернуться на родину через Турцию. Президент Турции добавил, что не менее 18 тысяч человек уже пересекли границу между странами ЕС и республикой.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, запускавшего коптер над Кремлем в Москве.
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