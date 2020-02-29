По словам Тайипа Эрдогана, Анкара открыла границы для стран ЕС, чтобы сирийские беженцы смогли беспрепятственно вернуться на родину через Турцию. Президент Турции добавил, что не менее 18 тысяч человек уже пересекли границу между странами ЕС и республикой.

Турция открыла границы с ЕС для беженцев из Сирии

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