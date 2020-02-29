Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЭрдоган открыл границу Турции с ЕС для беженцев из Сирии

По словам Реджепа Эрдогана, страна не справляется с потоком беженцев из Сирии, которых уже на территории Турции более 3,5 миллионов человек, и поток не прекращается. Ранее Эрдоган угрожал открытием границы с ЕС, но его слова в серьез никто не принял.
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