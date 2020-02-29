Политика
ГЛАС.RUЭрдоган открыл границу Турции с ЕС для беженцев из Сирии
По словам Реджепа Эрдогана, страна не справляется с потоком беженцев из Сирии, которых уже на территории Турции более 3,5 миллионов человек, и поток не прекращается. Ранее Эрдоган угрожал открытием границы с ЕС, но его слова в серьез никто не принял.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
Политика
Навальный с Соболь появились на марше памяти Немцова
Политика
США подписали мирное соглашение с «Талибаном»
Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Армия и оружие
Джабаров призвал Турцию прекратить военные действия в Идлибе
Из-за действий Турции сирийский Идлиб стал оплотом террористов, заявил в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Биатлон
Кристина Резцова стала четвертой в спринте на ЧЕ в Белоруссии
Происшествия
Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве
Фанаты "Спартака" и "Динамо" устроили драку возле стадиона "ВТБ Арена" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Общество
Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, передает ТАСС.
Здоровье
Минздрав скорректировал рекомендации по выявлению коронавируса
В российские поликлиники и больницы поступили свежие рекомендации Минздрава по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает в субботу «Интерфакс».
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Политика
В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину
Ранее на встрече с законодателями в Стамбуле Эрдоган рассказал, что призвал Путина оставить Турцию наедине с режимом Асада.
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
Политика
Украинцы с 1 марта не смогут выезжать в Россию по внутренним паспортам
Как сообщил Интерфакс, ссылаясь на украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), постановление вступит в силу с 1 марта 2020.
Происшествия
В украинском суде националисты распылили газ
В Винницком городском суде во время избрания меры пресечения участникам беспорядков в горсовете Жмеринки украинские националисты распылили газ, сообщила служба судебной охраны.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Происшествия
Рухнувшие в Омске бывшие склады Минобороны начали сносить
На проспекте Маркса в центре начали сносить бывшие склады Минобороны, которые обрушились вчера вечером.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
Происшествия
В Благовещенске на улице мужчина украл ребенка у матери
В Благовещенске мужчина на улице подбежал к женщине, выхватил у нее ребенка и скрылся, передает "Регион Online" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Общество
Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 73 человек
Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 73 человек, власти ограничивают проведение массовых мероприятий, парижский полумарафон отменен, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Политика
Главреда RTVi Алексея Пивоварова не пустили на Украину
Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину.
Политика
Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева
Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без рекорда и без чемпионского титула
Стоит отметить, что за последние сутки о первых случаях заражения стало известно в Белоруссии, Нидерландах, Сан-Марино, Литве и Новой Зеландии.
Политика
В партии Зеленского анонсировали перестановки
В партии президента Украины Владимира Зеленского анонсировали кадровые перестановки, сообщает «Lenta.ru».