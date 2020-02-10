Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурция нанесла удары по позициям сирийской армии в ответ на артобстрел

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Читать в источнике
Комментировать680
с чего всё началось
"В рамках укрепления турецких позиций и предотвращения новых ударов сирийской армии к наблюдательным пунктам турецкой армии в Идлибе отправлено дополнительное подкрепление в виде конвоя танков и другой бронетехники и боеприпасов", – пишет газета Sabah
.
Фонтанка.Ру10:09

Подробнее о событии

Что произошло за день: понедельник, 10 февраля

Интерфакс12:42

Турция нанесла массированный удар по сирийской армии

Известия12:07

Турция нанесла удары по позициям сирийской армии в ответ на артобстрел

РИА Новости12:20

Турция уничтожила свыше 100 сирийских солдат в ответ на гибель своих военных в Идлибе

Газета.Ru12:38

Турция сбила сирийский вертолет в ответ на гибель своих военных в Идлибе

РБК12:22

Турция нанесла удар по позициям сирийской армии

RT на русском12:48

Турция нанесла удары по 115 целям армии Сирии в ответ на обстрел своих военных

ТАСС12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Технологии

Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры

Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Lenta.ru 09:21
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Политика

Трамп обвинил Обаму в передаче России гиперзвуковых технологий

Россия могла получить информацию о технологиях гиперзвукового оружия от предыдущего руководства США, заявил 10 февраля американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед губернаторами штатов.
REGNUM 14:58
Происшествия

При пожаре в московском хостеле погиб один человек

РИА Новости 11:32
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии 01:44
Общество

В России появятся новые справки о судимости

В России начнут выдавать справки нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
9111.ru 06:46
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Спорт

Усманов подарил МОК рукопись олимпийского манифеста де Кубертена

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов вручил Международному олимпийскому комитету (МОК) исторический манифест французского спортивного деятеля Пьера де Кубертена, который в 19-м веке стал инициатором организации современных Олимпийских игр.
Sport24.ru 07:49
Политика

США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
RT на русском 13:52
Здоровье

Калужские больницы могут возглавить гендиректора

Губернатор предложил реформировать систему управления медицинскими учреждениями.
ГТРК Калуга 01:35
Кино

Снимают заново: зрители не увидят отснятых серий новых «Сватов»

Donday.ru 07:53
Наука

Выявлен новый способ передачи китайского коронавируса

Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса.
ToDay News Ufa 12:24
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Известия вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Ветлицкая вышла на сцену в серебристом мини-платье за 339 тысяч рублей

На красной ковровой дорожке знаменитость позировала в металлизированном мини-платье серебристого оттенка и лаковых сапогах.
Телепрограмма вчера в 14:21
Политика

В Чувашии отправили в отставку ещё двух министров

Отправлен в отставку исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Грищенко.
REGNUM 05:40
Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию школьнице из Томска за доллар

Культуромания 02:43
Общество

МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице

Завтра, 11 февраля, в Москве ожидается метель, мокрый снег и гололедица, предупредили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 14:42
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Армия и оружие

В США назвали естественное препятствие для войны с Россией

Российская газета 00:40
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Общество

В Китае проверили российскую тест-систему выявления коронавируса

В Китае врачи протестировали российские тест-системы по выявлению коронавируса 2019-nCoV, тесты признаны эффективными.
МонаВиста 10:12
Армия и оружие

Генерал США заявил о сближении российских спутников с американским

Вашингтон по дипломатическим каналам выразил Москве обеспокоенность в связи со сближением пары российских спутников с американским разведывательным спутником.
RT на русском 14:52
Хоккей

Экс-тренер «Вашингтона»: Овечкин на матче спросил: «Есть водка?». Думаю, сдурел

Чемпионат 13:00
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК 12:53
Происшествия

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 09:36
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
РБК 10:06
Общество

В Минтрансе оценили идею ограничить использование шипованных шин

В Министерстве транспорта России отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.
Московский Комсомолец 02:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома

5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Bimru.ru 08 февраля в 08:17
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное