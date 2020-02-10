Армия и оружие
РИА НовостиТурция нанесла удары по позициям сирийской армии в ответ на артобстрел
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Читать в источнике
Оценить1009
с чего всё началось
"В рамках укрепления турецких позиций и предотвращения новых ударов сирийской армии к наблюдательным пунктам турецкой армии в Идлибе отправлено дополнительное подкрепление в виде конвоя танков и другой бронетехники и боеприпасов", – пишет газета Sabah.Фонтанка.Ру10:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Технологии
Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры
Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Политика
Трамп обвинил Обаму в передаче России гиперзвуковых технологий
Россия могла получить информацию о технологиях гиперзвукового оружия от предыдущего руководства США, заявил 10 февраля американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед губернаторами штатов.
Происшествия
При пожаре в московском хостеле погиб один человек
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Общество
В России появятся новые справки о судимости
В России начнут выдавать справки нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Спорт
Усманов подарил МОК рукопись олимпийского манифеста де Кубертена
Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов вручил Международному олимпийскому комитету (МОК) исторический манифест французского спортивного деятеля Пьера де Кубертена, который в 19-м веке стал инициатором организации современных Олимпийских игр.
Политика
США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году
Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
Здоровье
Калужские больницы могут возглавить гендиректора
Губернатор предложил реформировать систему управления медицинскими учреждениями.
Наука
Выявлен новый способ передачи китайского коронавируса
Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Шоу-бизнес
Ветлицкая вышла на сцену в серебристом мини-платье за 339 тысяч рублей
На красной ковровой дорожке знаменитость позировала в металлизированном мини-платье серебристого оттенка и лаковых сапогах.
Политика
В Чувашии отправили в отставку ещё двух министров
Отправлен в отставку исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Грищенко.
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию школьнице из Томска за доллар
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
Завтра, 11 февраля, в Москве ожидается метель, мокрый снег и гололедица, предупредили в Гидрометцентре.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Армия и оружие
В США назвали естественное препятствие для войны с Россией
Общество
В Китае проверили российскую тест-систему выявления коронавируса
В Китае врачи протестировали российские тест-системы по выявлению коронавируса 2019-nCoV, тесты признаны эффективными.
Армия и оружие
Генерал США заявил о сближении российских спутников с американским
Вашингтон по дипломатическим каналам выразил Москве обеспокоенность в связи со сближением пары российских спутников с американским разведывательным спутником.
Хоккей
Экс-тренер «Вашингтона»: Овечкин на матче спросил: «Есть водка?». Думаю, сдурел
Происшествия
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
Общество
В Минтрансе оценили идею ограничить использование шипованных шин
В Министерстве транспорта России отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома
5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.