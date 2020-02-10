с чего всё началось

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.

Турция нанесла удары по позициям сирийской армии в ответ на артобстрел

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