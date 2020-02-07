Турция перебрасывает спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибе, сообщает агентство Anadolu. «Колонна из 150 грузовиков со спецназом, военной техникой и боеприпасами достигла приграничного с Сирией района Рейханлы южной турецкой провинции Хатай, откуда проследует в Сирию», - пишет агентство.

Турция отправила спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибе

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