Армия и оружие
Rambler News ServiceТурция отправила спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибе
Турция перебрасывает спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибе, сообщает агентство Anadolu. «Колонна из 150 грузовиков со спецназом, военной техникой и боеприпасами достигла приграничного с Сирией района Рейханлы южной турецкой провинции Хатай, откуда проследует в Сирию», - пишет агентство.
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
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Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
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Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
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Винер прокомментировала попытку суицида гимнастки Солдатовой
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Отмечается, что сейчас ни в одном государстве Евросоюза уран не добывают, поэтому Финляндия может стать единственной добывающей из стран ЕС.
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Президент США Дональд Трамп с иронией заявил, что Демократической партии следует винить России в сбое при подсчете голосов на праймериз Демпартии в штате Айова.
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Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
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Валиева стала победительницей юниорского первенства России
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Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов
Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
Футбол
Два вратаря «Авангарда» приостановили работу после увольнения тренера
Оба футболиста приостановили свою трудовую деятельность в клубе в знак протеста против увольнения из тренерского штаба тренера вратарей Владислава Тихонова.
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