Армия и оружие
Газета.RuТурция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии
МИД Турции заявил, что целью военной операции против курдов является уничтожение террористических коридоров на границе с Сирией. В Анкаре также напомнили, что курды обладают "мощным и тяжелым" оружием, поставляемым из США. Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk заявил, что не может комментировать посты американского президента, так как «у него твиты настолько разные».Известия18:20
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Швеция назвала провокацией начатую Турцией военную операцию на севере Сирии
КП - Северная Европа09:49
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Армия и оружие
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
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Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
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Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Финансы
Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года
Российский рубль занял первое место в рейтинге ведущих мировых валют, но до конца 2019 года может растерять все достижения на фоне растущего доллара.