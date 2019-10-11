Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТурция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии

МИД Турции заявил, что целью военной операции против курдов является уничтожение террористических коридоров на границе с Сирией. В Анкаре также напомнили, что курды обладают "мощным и тяжелым" оружием, поставляемым из США. Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk
 заявил, что не может комментировать посты американского президента, так как «у него твиты настолько разные».
Известия18:20

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Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии

Известия18:20

МИД Турции назвал причину военной операции на севере Сирии

Коммерсантъ16:32

Чавушоглу пояснил, почему Турция начала операцию в Сирии

Московский Комсомолец16:23

Турция не боится угроз Трампа и не отступит в Сирии — глава турецкого МИД

REGNUM15:53

Чавушоглу назвал причину начала военной операции в Сирии

RT на русском15:51

Анкара ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

РБК16:26

Турция ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

РИА Новости15:00
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 22:49, Ашберн

Швеция назвала провокацией начатую Турцией военную операцию на севере Сирии

КП - Северная Европа09:49
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Общество

На Сахалине пенсионерам доплачивают по одной тысяче рублей ежемесячно

В Сахалинской области с сентября всем пенсионерам установили ежемесячную доплату к пенсии в 1 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 22:36
Армия и оружие

Госдеп: Трамп ищет точки соприкосновения между Турцией и курдами

По словам высокопоставленного представителя Государственного департамента США, президент страны Дональд Трамп пытается найти "точки соприкосновения" между турецким правительством и курдами, чтобы у них появилась возможность договориться между собой.
Московский Комсомолец 20:17
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Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
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Названа длительность пресс-марафона Зеленского

Газета.Ru 10:20
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Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
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В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой

Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
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В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
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Гаджеты

Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения

Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
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Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
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Сборная России разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости 16:38
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Происшествия

В Улан-Удэ пешеход снова попал под трамвай

О состоянии пострадавшего не сообщается. Напомним, что это не первый случай в этом году, когда пешеходы попадают под трамвай.
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Происшествия

Военные назвали причину аварийной посадки Ан-12

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Политика

Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
Транспорт

В Новосибирской области появилась дорога с «гибкими столбами»

Дорожники сдали в эксплуатацию участок дороги регионального значения Новосибирск-Колывань-Томск протяженностью 10 км. Как заявили в правительстве региона, это самый протяжённый в Новосибирской агломерации объект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.
REGNUM 10:37
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
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Происшествия

Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье

Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 21:19
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
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Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS

Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

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Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью

Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
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Клона Уилла Смита в «Гемини» сыграла цифровая копия

По словам режиссера картины Энга Ли, молодого персонажа полностью играла цифровая копия.
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Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
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Здоровье

3 знака зодиака, которые смогут подняться с самых низов

Астрологи считают, что представители нескольких знаков зодиака обладают сильной волей и почти всегда способны прийти к успеху.
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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Политика

Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
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Политика

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В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
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Финансы

Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года

Российский рубль занял первое место в рейтинге ведущих мировых валют, но до конца 2019 года может растерять все достижения на фоне растущего доллара.
News.ru 08 октября в 13:33
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