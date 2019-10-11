с чего всё началось

МИД Турции заявил, что целью военной операции против курдов является уничтожение террористических коридоров на границе с Сирией. В Анкаре также напомнили, что курды обладают "мощным и тяжелым" оружием, поставляемым из США. Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями.

Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии

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