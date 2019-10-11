Армия и оружие
Газета.RuТурция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии
МИД Турции заявил, что целью военной операции против курдов является уничтожение террористических коридоров на границе с Сирией. В Анкаре также напомнили, что курды обладают "мощным и тяжелым" оружием, поставляемым из США. Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk заявил, что не может комментировать посты американского президента, так как «у него твиты настолько разные».Известия18:20
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