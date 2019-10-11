Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТурция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии

МИД Турции заявил, что целью военной операции против курдов является уничтожение террористических коридоров на границе с Сирией. В Анкаре также напомнили, что курды обладают "мощным и тяжелым" оружием, поставляемым из США. Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk
 заявил, что не может комментировать посты американского президента, так как «у него твиты настолько разные».
Известия18:20

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Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии

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Чавушоглу: Турция не боится угроз Трампа и не изменит свою политику

Вести.Ru17:22

Чавушоглу пояснил, почему Турция начала операцию в Сирии

Московский Комсомолец16:23

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Чавушоглу назвал причину начала военной операции в Сирии

RT на русском15:51

Анкара ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

РБК16:26

Турция ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

РИА Новости15:00
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 21:12, Вашингтон
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
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Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.
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Компания Apple удалила из своего магазина приложений AppStore приложение HKmap.live, через которое можно было в реальном времени отслеживать передвижения полицейских в Гонконге, узнавать местонахождение полицейских автомобилей, спецподразделений и т.п.
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Ранее организаторы Кубка мира по регби и руководство Всемирной федерации регби из-за тайфуна "Хагибис" отменили два матча турнира, которые должны были пройти в субботу.
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Подводная лодка Черноморского флота "Колпино" из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.
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В четверг президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
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Россиянина захотели лишить родительских прав из-за отсутствия дома телевизора

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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

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