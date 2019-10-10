с чего всё началось

Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее американский лидер пригрозил "разрушить турецкую экономику", если Анкара "перейдет границы" дозволенного.

Турция ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Происшествия Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.

Общество Японии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет Метеорологи сравнивают надвигающееся стихийное бедствие с тайфуном Каногава (Ида) 1958 года, который вызвал наводнение рек.

Авто Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.

Политика В МИД Нидерландов объяснили отказ от названия Голландия В МИД Нидерландов рассказали, почему было принято решение отказаться от другого названия страны - Голландия. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Политика Якутский шаман снова идет на Москву Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.

Здоровье Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).

Политика Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.

Автоспорт Гюнтер Штайнер вызван к стюардам В пятницу стюарды Гран При Японии рассмотрят проступок руководителя Haas Гюнтера Штайнера, оскорбившего их коллег две недели назад в Сочи.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Общество Возраст с согласия: время выхода на пенсию по НПО ограничат сверху В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому получить негосударственную пенсию в рамках добровольного страхования граждане могут по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Происшествия Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж «По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.

Наука Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось Полистирол регулярно обнаруживали в Мировом океане с 1970-х годов Идея о том, что солнечный свет разрушает пластик, не является чем-то новым.

Здоровье Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Экономика В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.

Гаджеты Сильный конкурент LG и Samsung. Холодильник Xiaomi получит экран В 2013 году был выпущен первый телевизор Xiaomi TV, а сейчас компания лидирует на рынке телевизоров Индии и Китая.

Футбол Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.