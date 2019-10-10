Армия и оружие
РИА НовостиТурция ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее американский лидер пригрозил "разрушить турецкую экономику", если Анкара "перейдет границы" дозволенного.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk заявил, что не может комментировать посты американского президента, так как «у него твиты настолько разные».Известиявчера в 18:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Показать все источники
Швеция назвала провокацией начатую Турцией военную операцию на севере Сирии
КП - Северная Европавчера в 09:49
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Армия и оружие
Трамп: США могут пойти на жесткие санкции в отношении Турции
США могут ввести очень жесткие санкции против Турции.
ТАСС вчера в 17:30
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Известия вчера в 08:17
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Происшествия
Полиция Саратова задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки
RuNews24.ru вчера в 20:13
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
Общество
Японии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет
Метеорологи сравнивают надвигающееся стихийное бедствие с тайфуном Каногава (Ида) 1958 года, который вызвал наводнение рек.
РБК вчера в 23:03
Хоккей
Кучеров набрал 4 очка в победном матче «Тампы» против «Торонто»
Sportbox.RU вчера в 21:30
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Discover24 вчера в 08:13
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Lenta.ru вчера в 04:21
Космос
Virgin Orbit планирует отправить спутники к Марсу в 2022 году
3DNews вчера в 10:43
Политика
В МИД Нидерландов объяснили отказ от названия Голландия
В МИД Нидерландов рассказали, почему было принято решение отказаться от другого названия страны - Голландия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru вчера в 12:15
Армия и оружие
В США показали навигатор «Судного дня»
Lenta.ru вчера в 17:03
Здоровье
Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
РБК 00:00
Политика
Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.
Газета.Ru вчера в 02:00
Автоспорт
Гюнтер Штайнер вызван к стюардам
В пятницу стюарды Гран При Японии рассмотрят проступок руководителя Haas Гюнтера Штайнера, оскорбившего их коллег две недели назад в Сочи.
Autosport.com.ru вчера в 23:34
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Общество
Возраст с согласия: время выхода на пенсию по НПО ограничат сверху
В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому получить негосударственную пенсию в рамках добровольного страхования граждане могут по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском вчера в 23:49
Кино
Disney нашел актера на роль краба в «Русалочке»
Газета.Ru 09 октября в 08:21
Наука
Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось
Полистирол регулярно обнаруживали в Мировом океане с 1970-х годов Идея о том, что солнечный свет разрушает пластик, не является чем-то новым.
Индикатор вчера в 13:02
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08 октября в 08:03
Гаджеты
Сильный конкурент LG и Samsung. Холодильник Xiaomi получит экран
В 2013 году был выпущен первый телевизор Xiaomi TV, а сейчас компания лидирует на рынке телевизоров Индии и Китая.
iXBT.com вчера в 22:57
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM вчера в 07:39
Космос
НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL
Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
РИА Новости вчера в 22:48
Спорт
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
РИА Новости 09 октября в 12:03
Комментарии