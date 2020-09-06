Турция приступила к наращиванию войск на сухопутном участке границы с Грецией. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое информационное агентство IHA ("Ихлас"), в приграничную с северной Грецией провинцию Эдрин выдвинулись два конвоя с бронетехникой.