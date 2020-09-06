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Российская газета
Российская газета

Турция перебрасывает танки к границе с Грецией

Турция приступила к наращиванию войск на сухопутном участке границы с Грецией. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое информационное агентство IHA ("Ихлас"), в приграничную с северной Грецией провинцию Эдрин выдвинулись два конвоя с бронетехникой.В источнике
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ФАН

Турция начала перебрасывать танки к границе с Грецией

ФАН05:00
Octagon.Media

Турецкие вооружённые силы перебрасывают танки к границе с Грецией

Octagon.Mediaвчера в 12:49
ТАСС

СМИ: Турция перебрасывает танки к границе с Грецией

ТАСС02:35
РИА Новости

Турция перебрасывает танки к границе с Грецией, сообщили СМИ

РИА Новости02:25
РЕН ТВ

Турция перебрасывает военные танки на границу с Грецией

РЕН ТВ02:19
Московский Комсомолец

Турция перебрасывает бронетехнику на границу с Грецией

Московский Комсомолецвчера в 13:09
Российская газета

Турция перебрасывает танки к границе с Грецией

Российская газета03:10

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе
РИА Новостивчера в 13:58
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Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона

По словам Месси, президент «Барселоны» всё время откладывал обсуждение этой темы и обещал футболисту, что в конце сезона обязательно отпустит его в соответствии с условиями контракта.
RT на русскомвчера в 17:31

В США сообщили о целях полетов бомбардировщиков B-52 около Крыма

Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США Boeing B-52 Stratofortress барражировали около Крыма для изучения российской системы противовоздушной обороны в этом районе – пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru04:08
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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