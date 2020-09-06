Турция перебрасывает танки к границе с Грецией
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Турция приступила к наращиванию войск на сухопутном участке границы с Грецией. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое информационное агентство IHA ("Ихлас"), в приграничную с северной Грецией провинцию Эдрин выдвинулись два конвоя с бронетехникой.В источнике
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